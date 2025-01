Die Aktie des Luftfahrt- und Technologiekonzerns General Electric verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Kursanstieg von mehr als sechs Prozent. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung waren die überzeugenden Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024. Der Konzern erwirtschaftete in diesem Zeitraum einen Gewinn von 1,9 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 10,8 Milliarden US-Dollar. Besonders erfreulich entwickelte sich dabei das Geschäft sowohl im kommerziellen als auch im militärischen Luftfahrtbereich, wo jeweils deutliche Steigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt wurden. Das Gesamtjahr 2024 schloss GE mit einem Gewinn von 6,7 Milliarden US-Dollar ab, während der Umsatz um mehr als neun Prozent auf 38,7 Milliarden US-Dollar kletterte.

Aktionärsfreundliche Maßnahmen angekündigt

Die positive Geschäftsentwicklung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Aktionäre stärker am Erfolg teilhaben zu lassen. So plant General Electric eine Erhöhung der Dividende um 30 Prozent. Zusätzlich kündigte der Konzern ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Wert von 7 Milliarden US-Dollar an. Diese aktionärsfreundlichen Maßnahmen wurden von den Anlegern positiv aufgenommen und trugen zur starken Kursentwicklung bei. An der New Yorker Börse erreichte die Aktie zeitweise einen Kurs von 201,90 US-Dollar.

