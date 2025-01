EQS-News: Manz AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Manz AG wechselt vom Prime Standard in den General Standard



Manz AG wechselt vom Prime Standard in den General Standard Reutlingen, 23. Januar 2025 - Die Manz AG (ISIN DE000A0JQ5U3) gibt den Wechsel der Börsennotierung der Manz AG vom Prime Standard in den General Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Der Widerruf der Zulassung der Aktien zum Prime Standard erfolgte heute durch die Frankfurter Wertpapierbörse unter Zustimmung der Manz AG vor dem Hintergrund des vorläufigen Insolvenzverfahrens. Mit dem Wirksamwerden des Widerrufs der Zulassung zum Prime Standard erfolgt die Aufnahme des Handels der Manz-Aktien im regulierten Markt (General Standard) von Amts wegen am 7. März 2025.



Durch den Wechsel des Börsensegments entfallen die erweiterten Zulassungsfolgepflichten des Prime Standards. Hierzu zählt unter anderem die Vorgabe, Transparenzpflichten grundsätzlich auch in englischer Sprache zu erfüllen. Der für die Gesellschaft mit der Börsennotierung verbundene Kostenaufwand reduziert sich dadurch maßgeblich. Kontakt: Manz AG Katrin Neuffer Tel.: +49 (0)7121 9000-395 E-Mail: investor-relations@manz.com



