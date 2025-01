Solana erreicht historischen Meilenstein bei DEX-Volumen: 200 Milliarden Dollar in einem Monat

Während Bitcoin um 2 Prozent zulegt und die 106.000-Dollar-Marke zurückerobert, verzeichnet Solana trotz leichter Kursverluste einen bemerkenswerten fundamentalen Erfolg. Die Layer-1-Blockchain hat als erste ihrer Art ein monatliches Handelsvolumen von 200 Milliarden US-Dollar auf dezentralen Börsen (DEX) überschritten.

Meme-Coins treiben das Handelsvolumen an

Die hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Gebühren der Solana-Blockchain haben maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen. Immer mehr Projekte entscheiden sich für eine Migration oder einen Start auf der L1-Plattform.

Der jüngste Meilenstein fällt mit der Einführung der Meme-Coins TRUMP und MELANIA zusammen, die für eine erhebliche Steigerung der Netzwerkaktivität sorgten. Obwohl Meme-Coins den Hauptteil des Volumens ausmachen, unterstreicht das rasante Wachstum Solanas Position im Vergleich zu anderen Blockchains.

Netzwerkprobleme offenbaren Handlungsbedarf

Der TRUMP-Hype führte allerdings auch zu erheblichen Problemen im Solana-Netzwerk. Die enorme Nachfrage nach den Meme-Coins verursachte Transaktionsverzögerungen und -fehler, die sogar zu einer vorübergehenden Netzwerkunterbrechung führten.

Diese Herausforderungen zeigen, dass Themen wie Skalierbarkeit, Sicherheit und Systemstabilität weiterhin von entscheidender Bedeutung sind. Als Lösung präsentiert sich nun Solaxy, eine neue Layer-2-Lösung für das Solana-Netzwerk.

Solaxy Presale: Erste Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem

Der native Token SOLX, der das Rückgrat des Solaxy-Ökosystems bildet, vereint die schnellen Transaktionszeiten von Solana mit der hohen Liquidität von Ethereum. Die Verteilung der Token folgt einem klaren Plan: Ein Drittel fließt in die Netzwerkentwicklung, 25 Prozent dienen als Nutzeranreize, 20 Prozent sind für das Treasury reserviert und die restlichen 25 Prozent werden für Marketing und Börsenlistings verwendet.

Interessierte Anleger können SOLX Token aktuell noch über die offizielle Website erwerben, indem sie ihr Wallet verbinden und ETH, USDT oder BNB gegen SOLX tauschen. Eine Preiserhöhung ist bereits für morgen angekündigt, was die letzte Gelegenheit für einen Einstieg zum aktuellen Preisniveau darstellt.

