TRUMP Token: Großinvestoren dominieren den Markt des Meme-Coins

Der kürzlich gestartete TRUMP-Meme-Coin, der zunächst für einen gewaltigen Hype und schnelle Kursanstiege sorgte, steht nun in der Kritik. Analysen zeigen, dass Großinvestoren einen überwältigenden Anteil der Token kontrollieren, was Fragen zur langfristigen Wertentwicklung aufwirft.

Ungleiche Verteilung sorgt für Bedenken

Die Verteilung der TRUMP-Coins zeigt ein deutliches Ungleichgewicht: Lediglich 20 Prozent sind für den offenen Markt zugänglich, während die restlichen 80 Prozent von Entwickler- und Insider-Wallets kontrolliert werden. Daten von Chainalysis bestätigen diese Konzentration, die sich auch beim Meme-Coin MELANIA von Melania Trump zeigt.

Besonders auffällig ist die Verteilung unter den Großinvestoren: Wale mit Beständen über 10 Millionen Dollar halten 94 Prozent aller Tokens, während weitere 2,1 Prozent auf Wallets mit Beständen zwischen 1 und 10 Millionen Dollar entfallen. Kleinanleger halten somit nur einen minimalen Anteil von 2,2 Prozent.

Kursentwicklung zeigt deutliche Schwächen

Nach einem fulminanten Start mit einem Allzeithoch von 73,43 Dollar innerhalb der ersten 24 Stunden folgte ein kontinuierlicher Abwärtstrend. Der Kurs fiel zunächst auf etwa 30 Dollar zurück und liegt aktuell bei 35,80 Dollar, was einem Verlust von über 14 Prozent in den letzten 24 Stunden entspricht.

Das Handelsvolumen ist im Vergleich zu den ersten Tagen auf ein Zehntel geschrumpft, und die Marktkapitalisierung liegt nur noch bei der Hälfte ihres Höchststands. Ohne neue Use Cases oder gezielte Promotion durch Donald Trump selbst droht dem Meme-Coin eine weitere Entwertung.

Wall Street Pepe: Alternative im Presale Phase

Wall Street Pepe (WEPE) präsentiert sich als vielversprechende Alternative mit einer faireren Tokenverteilung. Das Projekt, das das beliebte Pepe-Meme mit dem Kultcharakter des Wolf of Wall Street verbindet, konnte bereits über 57 Millionen Dollar an Investitionen sammeln.

Der Token ist aktuell zum Festpreis von 0,0003665 Dollar im Presale erhältlich und kann sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen erworben werden. Ein zusätzlicher Anreiz für Investoren ist die Möglichkeit, die erworbenen Coins zu staken und dabei eine jährliche Rendite von bis zu 21 Prozent zu erzielen.

