DJ MÄRKTE USA/Leichte Gewinne - Chip-Werte überwiegend mit Abgaben

DOW JONES--Mit Aufschlägen hat die Wall Street am Donnerstag den Handel beendet. Auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes schafften im späten Handel noch den Sprung in positives Terrain. Hier hatten die Abgaben der Chip-Werte belastet. Damit setzten der Dow-Jones-Index und der S&P-500 ihre Gewinnstrecken den vierten Handelstag in Folge fort. Der S&P-500 markierte erneut ein Rekordhoch. Für Bewegung sorgten zudem die Aussagen von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Trump sagte, er werde eine Senkung der Zinssätze fordern und "ebenso werden sie in der ganzen Welt sinken". Die Aussagen kamen im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche, bei der mehrheitlich mit unveränderten Zinsen gerechnet wird.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,9 Prozent auf 44.565 Punkte. Der S&P-500 stieg um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite erhöhte sich um 0,2 Prozent. An der Nyse wurden nach vorläufigen Angaben 1.482 (Mittwoch: 929) Kursgewinner gesehen, denen 1.300 (1.843) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 54 (76) Titel.

Trump warb zudem für eine Produktion in Amerika - anderenfalls drohten Zölle. Zuletzt hatten die US-Aktien davon profitiert, dass Trump sich mit Blick auf die angekündigten Strafzölle gemäßigter gab. Mit der Ankündigung des bis zu 500 Milliarden Dollar schweren KI-Infrastrukturprojekts Stargate brachte er zudem Fantasie in die Aktien der betreffenden Unternehmen.

An Konjunkturdaten wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Ihre Zahl war nur geringfügig höher als im Konsens erwartet. Insgesamt bewegen sich die Erstanträge weiter auf niedrigem Niveau und dürften der US-Notenbank keinen Grund liefern, von ihrem geldpolitischen Kurs abzuweichen. Nach der Dezember-Sitzung hatte die Fed aufgrund der guten Wirtschaftslage und der nach wie vor recht hohen Inflation für 2025 langsamere Zinssenkungen in Aussicht gestellt.

Chipwerte geben nach - Aussagen von SK Hynix belasten

Die Chipwerte verzeichneten mehrheitlich Abgaben. Auslöser waren Aussagen von SK Hynix, einem Lieferanten von Nvidia. Der Konzern hatte zwar einen Rekordgewinn für das vierte Quartal 2024 vermeldet, aber gewarnt, dass eine schwache Nachfrage nach Smartphones und eine mögliche Verlangsamung der KI-Ausgaben die Nachfrage nach seinen Produkten belasten könnten. Für die Aktien von Advanced Micro Devices, Broadcom und Micron Technology ging es um bis zu 4,0 Prozent abwärts. Nvidia drehten dagegen im späten Verlauf noch ins Plus und gewannen 0,1 Prozent.

GE Aerospace hat mit Zahlen und Ausblick überzeugt. Der Hersteller von Flugzeugturbinen verdiente im vierten Quartal mehr als erwartet, der Ausblick lag im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie gewann 6,6 Prozent.

Der Aluminiumproduzent Alcoa ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, warnte aber, dass die von Trump geplanten Zölle die Wettbewerbsfähigkeit der Branche mindern könnten. Die Aktie verlor 3,7 Prozent. Die Papiere von Electronic Arts sackten um 16,7 Prozent ab. Der Entwickler und Anbieter von Videospielen hat seine Jahresprognose gekürzt.

Die Titel von American Airlines fielen um 8,7 Prozent, nachdem die Prognose des Unternehmens für das erste Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb.

Dollar wenig verändert - Ölpreise geben nach

Am Devisenmarkt trat der Dollar weitgehend auf der Stelle. Der Greenback wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte auf hohem Niveau bleiben, bevor er allmählich fällt, so die Analysten der Bank of America. Die Handelstarifpolitik von US-Präsident Trump deute immer noch auf eine kurzfristige Stärke des Dollars hin. Die US-Notenbank dürfte wahrscheinlich auf absehbare Zeit die Senkung der Zinssätze wegen Bedenken über andauernde Inflationsprobleme in den USA aussetzen, hieß es weiter.

Am Anleihemarkt legten die Renditen leicht zu. Sie fielen kurzzeitig während Trumps Rede in Davos, in der er niedrigere Zinssätze gefordert hatte. Im Anschluss holten die Renditen ihre Abgaben aber wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 3,3 Basispunkte auf 4,64 Prozent.

Die Erwartung weiter hoher Zinsen belastete den Goldpreis leicht, der allerdings gerade erst ein Rekordhoch erreicht hatte. Die Feinunze verlor 0,1 Prozent auf 2.754 Dollar.

Am Ölmarkt gaben die Preise nach. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um bis zu 1,6 Prozent. US-Präsident Trump hatte erklärt, er werde die Opec auffordern, den Ölpreis zu senken. Dies würde bedeuten, dass die Opec einen Teil der zurückgehaltenen Produktion wieder aufnimmt. "Ich glaube nicht, dass die Opec sehr entgegenkommend sein wird", sagte Robert Yawger von Mizuho. Die wöchentlichen US-Öllagerbestände sind derweil stärker gesunken als prognostiziert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.565,07 +0,9% 408,34 +4,8% S&P-500 6.118,71 +0,5% 32,34 +4,0% Nasdaq-Comp. 20.053,68 +0,2% 44,34 +3,9% Nasdaq-100 21.900,93 +0,2% 47,93 +4,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,29 -0,3 4,29 4,9 5 Jahre 4,45 +0,9 4,44 7,2 7 Jahre 4,55 +2,5 4,53 7,1 10 Jahre 4,64 +3,3 4,61 7,5 30 Jahre 4,87 +4,8 4,83 9,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:08 Mi, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0416 +0,1% 1,0402 1,0420 +0,6% EUR/JPY 162,48 -0,2% 162,88 163,00 -0,3% EUR/CHF 0,9451 +0,2% 0,9432 0,9451 +0,7% EUR/GBP 0,8432 -0,3% 0,8452 0,8459 +1,9% USD/JPY 156,00 -0,3% 156,58 156,43 -0,8% GBP/USD 1,2353 +0,3% 1,2308 1,2318 -1,3% USD/CNH (Offshore) 7,2879 +0,1% 7,2883 7,2831 -0,7% Bitcoin BTC/USD 103.202,65 -0,7% 102.066,20 103.876,15 +9,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,21 75,44 -1,6% -1,23 +4,2% Brent/ICE 77,91 79,00 -1,4% -1,09 +4,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 49,35 48,80 +1,1% +0,56 -3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.753,75 2.755,95 -0,1% -2,21 +4,9% Silber (Spot) 30,47 30,88 -1,3% -0,40 +5,5% Platin (Spot) 945,83 947,30 -0,2% -1,48 +4,3% Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,6% +0,03 +7,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

