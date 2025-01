Technology Holdings, ein preisgekröntes globales Investmentbanking-Unternehmen mit Niederlassungen in 13 Ländern auf 5 Kontinenten, darunter Amerika, Europa und der asiatisch-pazifische Raum, gab bekannt, dass es in TH Global Capital umfirmieren wird. Diese Umfirmierung spiegelt die anhaltende Expansion des Unternehmens in zusätzliche Sektoren und Produkte wider, darunter Vermögensverwaltung und ein erweitertes Angebot im Bereich Wachstumsberatung, um für seine Kunden Wohlstand zu schaffen.

TH Global Capital soll das umfassende Angebot des Unternehmens widerspiegeln, darunter Sell Side M&A, die Buy Side M&A-Praxis "TH Buy and Build", Growth Equity, Debt Financing, Financial Sponsor Coverage Secondaries, IPO Advisory, Asset Management und Growth Advisory Services. Dazu gehören die Einführung von TH Global Asset Management und ein erweitertes Angebot an Wachstumsberatungsdiensten, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, ihre Bewertungen durch gezielte Beratung zu Wachstumsstrategien zu schützen und zu steigern. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es sich nun zu einem zweckorientierten Unternehmen entwickelt, mit einem einzigen Zweck und einer einzigen Mission durch sein einzigartiges Ökosystem von Dienstleistungen Wohlstand für Gründer, Unternehmen und Investoren zu schaffen.

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von TH Global Capital, erklärte: "Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem Übergang zu TH Global Capital unsere kontinuierliche Weiterentwicklung und Expansion über traditionelle Investment-Banking-Dienstleistungen hinaus widerspiegeln. Seit über 24 Jahren bieten wir Unternehmen weltweit hervorragende Beratung und haben uns auf Sektoren wie Technologiedienstleistungen, Software, Beratung, Gesundheitswesen und Geschäftsprozessmanagement spezialisiert. Die Einführung unseres Vermögensverwaltungsgeschäfts, die Erweiterung unserer Wachstumsberatungsdienste und der Einstieg in neue Sektoren sind natürliche Erweiterungen dieses Wachstums. Wir sind ein zweckorientiertes Unternehmen mit einer einzigen Mission durch unser einzigartiges Ökosystem von Dienstleistungen Wohlstand für Gründer, Unternehmen und Investoren zu schaffen. Unsere integrierten Dienstleistungen, die jetzt durch Vermögensverwaltungs- und Wachstumsberatungsfunktionen erweitert wurden, ermöglichen es uns, einen ganzheitlicheren Ansatz zur Schaffung von Wohlstand für unsere Kunden anzubieten."

Geeta Ramanathan, Präsidentin und COO, fügte hinzu: "Die Umfirmierung stellt einen entscheidenden Moment in unserer Expansion dar, der durch die strategische Einführung von TH Global Asset Management und die Erweiterung unserer Wachstumsberatungsdienste unterstrichen wird. Diese neuen Fähigkeiten ermöglichen es uns, ein umfassendes und integriertes Dienstleistungsangebot anzubieten, das den Wert, den wir unseren Kunden bieten, weiter steigert. Durch die Nutzung unserer Branchenexpertise in Kombination mit innovativer Vermögensverwaltung und Beratung zu Wachstumsstrategien sind wir in der Lage, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr Wachstum voranzutreiben, ihre Bewertungen zu sichern und zu steigern und in entwickelten und aufstrebenden Märkten erfolgreich zu sein."

