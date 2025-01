Michael Saylor offenbart unglaubliche Pläne für den Bitcoin

Der Bitcoin ($BTC) befindet sich derzeit in einer Korrektur. Diese verläuft aber eher seitwärts als abwärts, was ein klares Indiz dafür ist, dass der nächste starke Kursanstieg kurz bevorstehen könnte. Das glaubt wohl auch Michael Saylor, der bekannte CEO von MicroStrategy und einer der größten Bitcoin-Investoren und Optimisten, die es weltweit gibt.

Erst vor Kurzem hat er in seinem Unternehmen eine unglaubliche Maßnahme durchgebracht, durch die er eine gigantische Summe für Bitcoin-Investments aufbringen kann. Doch Saylor gibt sich nicht nur mit eigenen Investments zufrieden, sondern setzt sich auch politisch dafür ein, dass der Bitcoin größere Beachtung durch die US-Regierung erhält.

Saylor zählt die Vorteile der US-Regierung bei einem Bitcoin-Investment auf

Michael Saylor glaubt, dass die US-Regierung bei einer gezielten Förderung des Bitcoins nicht nur profitieren könnte, sondern er geht sogar einen Schritt weiter. Und zwar, indem er einen korrekten Plan vorgelegt hat, der den Vereinigten Staaten von Amerika dabei helfen könnte, ihre gesamte Schuldenkrise zu überwinden. Ziel soll es sein, die USA zur führenden Krypto-Nation der Welt zu machen und ihr damit eine ähnliche Vormachtstellung wie am traditionellen Finanzmarkt einzuräumen.

Saylor releases framework for US to get out of debt using Strategic Bitcoin Reserve @saylor Bitcoin pic.twitter.com/8uUnXYV4KE - MartyParty (@martypartymusic) January 23, 2025

In Michael Saylors Plan soll der US-Dollar die führende Währung der Welt bleiben. Dennoch soll der Bitcoin eine zentrale Rolle einnehmen. Denn Saylor möchte die strategische Bitcoin-Reserve in den USA voranbringen. Zudem soll die US-Regierung die digitalen Märkte fördern. Um diese Ziele zu erreichen, hat sich Saylor in den vergangenen Tagen mit dem gesamten Trump-Kabinett getroffen. Diesen hat er wahrscheinlich seine Ideen eröffnet und die Wahrscheinlichkeit, dass er dafür Zuspruch erhalten hat, ist wohl sehr hoch. In den nächsten Jahren könnten also unglaubliche Innovationen auf den Kryptomarkt kommen. Eine davon könnte der neue Meme Index sein.

