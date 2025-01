Explodiert Solana in den nächsten 8 Wochen auf 1.000 US-Dollar?

Kaum ein großer Coin hat in den letzten 10 Tagen eine so starke Performance hingelegt wie Solana ($SOL). Der Coin mit der meistgenutzten Blockchain der Welt ist seit dem 13. Januar bis zu seinem Allzeithoch am 19. Januar um beinahe 75 Prozent angestiegen! Grund für den Anstieg war der Launch von $TRUMP, des offiziellen Meme-Coins von Donald Trump. Dabei erreichte der Kurs von Solana sogar ein neues Allzeithoch. Seitdem bewegt sich der Kurs von Solana in einer Korrektur, doch die könnte sich bald ihrem Ende nähern.

(Vom Tiefpunkt bis zum Hochpunkt hat der Kurs von Solana beinahe 75 Prozent Gewinn erzielt - Quelle: tradingview.com)

Wird $TRUMP Solana noch weiter pushen?

Noch nie hat ein Coin direkt nach dem Launch einen so phänomenalen Anstieg hingelegt wie $TRUMP. Binnen zwei Tagen erzielte der Coin eine Marktkapitalisierung von über 13 Mrd. US-Dollar. Mittlerweile ist der Kurs zwar wieder um etwa 51 Prozent eingebrochen und die Marktkapitalisierung auf 7,3 Mrd. US-Dollar gefallen, aber $TRUMP ist immer noch der drittgrößte Meme Coin auf dem Kryptomarkt. Mittlerweile ist $TRUMP sogar auf Binance gelistet und da der Coin auf der Solana-Blockchain aufgelegt wurde, profitiert dadurch der Kurs von Solana ebenfalls stark.

Mit jeder Transaktion von $TRUMP fallen Gas-Gebühren für die Solana-Blockchain an. Überdies hat die Blockchain einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit und Stabilität unter Beweis gestellt, da das Handelsvolumen am vergangenen Wochenende durch den Launch von $TRUMP geradezu explodiert ist. In den nächsten Wochen könnten also noch deutlich mehr Coins auf Solana aufgelegt werden, was wiederum den Kurs stark pushen könnte. Vor allem, da für On-Chain-Trades vor dem Listing an den Börsen $SOL benötigt wird, um die Token zu tauschen.

Ist das der letzte Widerstand in Solana?

Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Wochen gibt es nur einen einzigen starken Widerstand im Solana-Kurs. Dieser wird durch das Allzeithoch bei 294.33 US-Dollar gebildet. Aufgrund der hohen Dynamik in Solana sollte jedoch auch das Allzeithoch bald gebrochen werden.

(Das derzeitige Allzeithoch bildet den letzten Widerstand im Chart von Solana - Quelle: tradingview.com)

Aufgrund des immer noch hohen Momentums in Solana, das auch durch das Kaufsignal im MACD bekräftigt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs in den nächsten Tagen nach oben ausbricht. Sollte dieser Ausbruch stattfinden, läge das nächste Kursziel bei der wichtigen psychologischen Marke von 1.000 US-Dollar. Das Potenzial liegt also im besten Fall bei x3. Allerdings gibt es derzeit auch noch einige andere Optionen, bei denen Anleger noch höhere Gewinne erzielen könnten.

