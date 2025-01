- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER U.S. NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Fredericton, New Brunswick - 23. Januar 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE:NXT) (FWB:Z12) ("NextGen" oder das "Unternehmen") freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 10. Januar 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche (die "erste Tranche") seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat. Im Rahmen der ersten Tranche gab das Unternehmen 633.750 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,28 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 811.200 $ aus.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von 1,60 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe.

Im Zusammenhang mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren von 31.848 $ in bar und 24.631 Stammaktienkaufwarrants an die jeweiligen Vermittler (die "Vermittler-Warrants"). Jeder Vermittler-Warrant kann für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der Ausgabe zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 1,60 $ ausgeübt werden.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot für die Unternehmensentwicklung, das Marketing und als allgemeines Working Capital verwenden. Alle im Zusammenhang mit der ersten Tranche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabedatum, die am 24. Mai 2025 endet.

Das Unternehmen plant, in den kommenden Wochen eine zweite Tranche des Angebots abzuschließen.

Das Unternehmen freut sich außerdem, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 20. Dezember 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Canadian Securities Exchange ("CSE") die Genehmigung für den vorgeschlagenen Aktien-Split im Verhältnis von 2 (zwei) Aktien nach dem Split für jede ausgegebene und ausstehende Aktie vor dem Split (der "Aktien-Split") erhalten hat. Der Name und das Aktiensymbol des Unternehmens werden nach dem Aktien-Split unverändert bleiben. Der Aktien-Split wird zu einem Stichtag, der zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird, und nach Abschluss der letzten Tranche des Angebots wirksam.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem Gesetz von 1933 noch gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten befreit.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. ist an der Canadian Securities Exchange notiert. Das Unternehmen betreibt derzeit die E-Commerce-Plattform PCSections.com ("PCS") und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Sektors der künstlichen Intelligenz, genannt Cloud AI Hosting ("Cloud AI Hosting"). Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen selbst entwickelt. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, den Zugang zu Kryptowährungen zu demokratisieren, indem es Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Vermögenswerte durch ein reguliertes öffentliches Vehikel ermöglicht. Von Zeit zu Zeit beabsichtigt das Unternehmen auch, andere Mikrotechnologie-Plattformen zu prüfen und zu erwerben oder zu entwickeln.

Für weitere Informationen:

Alexander Tjiang, Interim Chief Executive Officer

(416) 300-7398

https://nextgendigital.ca

mailto:info@nextgendigital.ca

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt, den Abschluss des Aktien-Splits und die Verwendung der Erlöse und verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots beinhalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78201Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78201&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65290F1080Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18925953-nextgen-digital-meldet-abschluss-tranche-zuvor-angekuendigten-privatplatzierungsfinanzierung-update-aktien-split