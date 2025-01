Venture Global, Inc. ("Venture Global") gab heute den Angebotspreis von 25,00 USD je Aktie für seinen Börsengang von 70.000.000 Aktien seiner Klasse-A-Stammaktien mit einem Nennwert von 0,01 USD ("Klasse-A-Stammaktien") bekannt. Im Zusammenhang mit dem Börsengang hat Venture Global den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu 10.500.000 zusätzlichen Klasse-A-Stammaktien eingeräumt. Die Klasse-A-Stammaktien werden voraussichtlich ab 24. Januar 2025 an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "VG" gehandelt.

Voraussichtlicher Abschluss des Emissionsangebots ist der 27. Januar 2025, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Goldman Sachs Co. LLC, J.P. Morgan (jeweils in alphabetischer Reihenfolge) und BofA Securities fungieren als gemeinsame federführende Konsortialführer. ING, RBC Capital Markets, Scotiabank, Mizuho, Santander, SMBC Nikko, MUFG, BBVA, Loop Capital Markets, Natixis, Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities und Truist Securities treten als gemeinsame Konsortialführer auf. National Bank of Canada Financial Markets, Raymond James, Regions Securities LLC, Guggenheim Securities und Tuohy Brothers agieren als Co-Manager.

Eine Registrierungserklärung auf Form S-1 für das Angebot wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und am 23. Januar 2025 für wirksam erklärt. Das Angebot wird ausschließlich mittels eines Prospekts unterbreitet. Exemplare des endgültigen Prospekts für das Angebot können, sobald dieser verfügbar ist, kostenlos über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov angefordert werden. Alternativ können Exemplare des endgültigen Prospekts, sobald dieser vorliegt, über folgende Stellen bezogen werden: Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter 866-471-2526 oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com oder postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, Attention: Prospectus Department, telefonisch unter 800-294-1322 oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch werden diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit vertrieben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote, Aufforderungen oder Kaufangebote oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und entsprechen den geltenden Wertpapiergesetzen in allen anderen Gerichtsbarkeiten.

Über Venture Global

Venture Global ist ein langfristig ausgerichteter, kostengünstiger Anbieter von Flüssigerdgas (LNG) aus den ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken. Zum Portfolio von Venture Global zählen Anlagen entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Schifffahrt und Regasifizierung. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, nahm im Januar 2022 die Produktion von LNG auf. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, wird im Dezember 2024 erstmals LNG produzieren. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit eine Produktionskapazität von über 100 Millionen Jahrestonnen, um der Welt saubere und erschwingliche Energie bereitzustellen. In jeder seiner LNG-Anlagen entwickelt Venture Global Projekte zur Kohlendioxidabscheidung und -absorption.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen oder sich auf gegenwärtige Fakten oder aktuelle Bedingungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zum Angebot, zu den Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Performances von Venture Global, zu Investitionsausgaben, zum Finanzierungsbedarf, zur Fähigkeit, Betriebsabläufe zu finanzieren, zu Zeitplänen für die Entwicklung, Umsetzung und Inbetriebnahme seiner Projekte, zu den Absichten in Bezug auf Akquisitionen, Stärken und Schwächen im Wettbewerb und zur Geschäftsstrategie sowie andere Informationen, die keine historischen Fakten sind. Wörter wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "sollten", "prognostizieren", "projizieren", "anstreben", "planen" oder "anvisieren" oder Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Venture Global unterliegt keiner Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Contacts:

Investorenkontakt

Michael Pasquarello



IR@ventureglobalLNG.com

Medienkontakt

Shaylyn Hynes



press@ventureglobalLNG.com