DOVER, Del., Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pünktlich zum Valentinstag enthüllt TOTWOO, der weltweit führende Anbieter für intelligente Schmuckstücke, eine spannende Ergänzung zu seiner ikonischen Sun and Moon Touch Bracelet-Serie: das Beaded Touch Armband. Neben dem einzigartigen Design bereitet TOTWOO eine bahnbrechende neue Funktion vor, die es Paaren ermöglicht, personalisierte Berührungsnachrichten zu senden. Diese schaffen einen geheimen Liebescode durch Lichtsignale und Vibrationen, den nur sie selbst verstehen können.

Das Beaded Touch Armband bringt frischen Wind in die beliebte Sun and Moon-Serie. Die Sonnen-Version besteht aus White Howlite- und Lava Rock-Perlen, die Energie und innere Stärke symbolisieren. Die Mond-Version hingegen kombiniert Cat's Eye- und Sonnenstein-Perlen, welche für Glück und Zufriedenheit stehen. Diese Perlen ergänzen den smarten Kern des Armbands, das über Bluetooth mit der TOTWOO-App gekoppelt wird, sodass Paare unabhängig von der Entfernung miteinander verbunden bleiben können.

Bisher ermöglichten TOTWOO-Armbänder ihren Nutzern, einfache Nachrichten wie "Ich vermisse dich" oder "Ich liebe dich" zu senden. Mit der kommenden Funktion können Nutzer ihre Nachrichten in der TOTWOO-App individuell anpassen und so eine noch tiefere Bedeutung in ihre Interaktionen einfließen lassen. Diese Funktion wird nicht nur für das Beaded Touch Armband, sondern für die gesamte Sun and Moon Touch Bracelet-Serie verfügbar sein und nach und nach auf das gesamte TOTWOO-Produktportfolio ausgeweitet, sodass alle Nutzer dieses Upgrade genießen können. Zusätzlich bietet die TOTWOO-App anpassbare Telefonbenachrichtigungen und Erinnerungen an Jahrestage, um das Erlebnis noch weiter zu bereichern.

Seit der Markteinführung in Mailand im Jahr 2015 als der weltweit erste intelligente Schmuck, der Emotionen ausdrückt, hat TOTWOO die Art und Weise, wie Paare Liebe zeigen, revolutioniert. Täglich werden weltweit über 1,3 Millionen "Ich vermisse dich"-Nachrichten über TOTWOO-Schmuckstücke ausgetauscht. Mit dieser innovativen neuen Funktion definiert TOTWOO den Partnerschmuck durch Technologie neu.

Das neue Beaded Touch Armband ist ab sofort im offiziellen Shop unter www.totwoo.deerhältlich. Die Funktion für personalisierbare Liebesbotschaften wird rechtzeitig zum Valentinstag eingeführt, damit Paare ihre eigene einzigartige Liebessprache kreieren können.

Für weitere Informationen oder geschäftliche Anfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: business@totwoo.com.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b23cf01-3c40-46c9-bd6d-48942d5dd6ab/de