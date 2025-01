Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Ethereum zu kaufen?

Seit 2022 befindet sich Ethereum gegen Bitcoin in einem intakten, langfristigen Abwärtstrend. Daraus resultieren hohe Opportunitätskosten für alle ETH-Halter. Ethereum war in den letzten Jahren kein gutes Investment, im Gegenteil. So notiert ETH auch aktuell noch rund 30 Prozent unter dem Allzeithoch. Doch könnte sich dies 2025 ändern?

3 Gründe, warum es jetzt eine gute Idee sein könnte, um in Ethereum zu investieren:

US-Regulierung könnte DeFi-Boom bringen

Die neue US-Regulierung für Kryptowährungen unter der Trump-Administration könnte einen DeFi-Boom auslösen, da sie eine weniger restriktive Haltung gegenüber digitalen Vermögenswerten signalisiert. Trump hat während seines Wahlkampfs eine krypto-freundliche Politik angekündigt, die die Schaffung eines klaren, innovationsfördernden Rechtsrahmens beinhaltet. Dies könnte die Unsicherheit verringern, die durch frühere Regulierungsmaßnahmen entstanden ist. Anleger sowie Unternehmen könnten mehr Vertrauen in die DeFi-Projekte geben. Eine mögliche Lockerung der Regeln, wie die Abschaffung der Bankenrichtlinie SAB 121 und Maßnahmen gegen das "Krypto-De-Banking", dürften das Wachstum von DeFi-Ökosystemen beschleunigen. Die erste Executive-Order für den Kryptomarkt spricht für sich.

Dies würde in erster Linie Ethereum zugutekommen - immer noch die führende Layer-1-Blockchain für DeFi.

Antizyklische Chance: Negatives eingepreist

Der antizyklische Ansatz könnte hier ferner bei Ethereum im Jahr 2025 Chancen bieten, da die aktuelle Stimmung um ETH mit extremer Skepsis geprägt ist. Märkte haben die Tendenz, entgegen der allgemeinen Erwartung zu handeln, was zu überraschenden Wendungen führen kann. Wenn viele Investoren aus Frustration ihre Positionen aufgeben, kann dies den Preis drücken und eine Überverkaufssituation schaffen. Solche Momente bieten oft gute Einstiegsmöglichkeiten für Investoren, die gegen den Strom schwimmen. Diese Dynamik zeigt, dass Pessimismus oft den Boden für die nächsten Aufschwünge bereitet. Wenn es eines bei Ethereum Anfang 2025 genug gibt, ist es wohl Pessimismus.

Trump kauft Ethereum nicht ohne Grund

Die World Liberty Financial hat kürzlich große Mengen an ETH akkumuliert. Trump kauft nicht grundlos Ethereum. Man kann davon ausgehen, dass er 200 Millionen US-Dollar in ETH investiert hat, weil er an eine starke Wertsteigerung glaubt - so der hiesige Analyst.

Das DeFi-Projekt der Trump-Familie World Liberty Financial wird mit großer Wahrscheinlichkeit Ethereum in seinem neuen DeFi-Projekt nutzen. Die Plattform hat bereits massive Mengen an ETH angehäuft, was auf eine starke Bindung an das Ethereum-Netzwerk hinweist. Ethereum ist bekannt für seine Rolle in DeFi aufgrund seiner Smart-Contract-Fähigkeiten. Hier könnte World Liberty Financial die bestehende Infrastruktur und Benutzerbasis von Ethereum ausnutzen.

Ethereum Alternative: Dezentral & fair - letzte Chance im Flockerz-Presale

Wer nicht auf Ethereums Comeback warten möchte, sondern überdurchschnittliche Renditen bei kleineren Coins sucht, könnte sich mit dem folgenden Presale im Januar 2025 beschäftigen.

Flockerz (FLOCK) präsentiert sich hier als innovativer Meme-Coin mit einem klaren Fokus auf Dezentralisierung und Mitbestimmung. Das Projekt hat bereits über 13 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingesammelt. Anders als viele bestehende Meme-Coins, die oft durch zentrale Kontrolle gekennzeichnet sind, setzt Flockerz auf eine gemeinschaftsgesteuerte Entwicklung. Hier entsteht bei FLOCK aktuell ein dezentraler Meme-Coin mit Potenzial.

Ein zentrales Element des Projekts ist die Plattform "FlockTopia". Diese ermöglicht es den Token-Inhabern, aktiv an der Gestaltung der zukünftigen Entwicklung teilzunehmen. Ein integrierter Abstimmungsmechanismus sorgt dafür, dass Entscheidungen dezentral getroffen werden. Token-Besitzer können durch ihr Stimmrecht an wichtigen Prozessen teilhaben und erhalten zusätzlich FLOCK als Anreiz. Dabei bestimmt die Höhe der gehaltenen Token das Stimmgewicht, wodurch ein faires und transparentes Modell entsteht.

Der dezentrale Ansatz von Flockerz bietet Anlegern die Möglichkeit, direkt an der strategischen Ausrichtung mitzuwirken, ohne auf zentrale Instanzen angewiesen zu sein. Dies könnte insbesondere langfristige Investoren ansprechen, die eine aktive Rolle bei der Zukunftsgestaltung übernehmen möchten. Denn oftmals sind Anleger bei Meme-Coins eben dem Wohlwollen des Teams ausgeliefert. Mitunter gibt es hier Scam, Insider-Dumps und sonstige Risiken. Flockerz möchte all das ändern und einen fairen Meme-Coin launchen.

Aktuell wird der Token nochfür 0,0066883 US-Dollar angeboten. Investoren können FLOCK schnell mit Kryptowährungen wie ETH, USDT oder BNB über die offizielle Website erwerben. Ein weiteres Highlight ist die attraktive Staking-Möglichkeit mit einer jährlichen Rendite von über 200 Prozent. Bereits in drei Tagen wird der Presale enden - Anleger haben hier die letzte Chance auf einen günstigen Einstieg vor dem Handelsstart.

