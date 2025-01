EQS-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 24. Januar 2025 BB Biotech AG mit Gewinn im Geschäftsjahr 2024 Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) informiert im Einklang mit der Ad-hoc-Publizitätspflicht über folgendes: Basierend auf den noch nicht geprüften konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von rund CHF 76 Mio. aus (Verlust von CHF 207 Mio. im Vorjahr). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden. Die Berichterstattung zum Portfolio wird am 24. Januar 2025 um 7.00 Uhr publiziert. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 21. Februar 2025 veröffentlicht.

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG

Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Head Investment Management Team BB Biotech

Dr. Christian Koch Investor Relations

Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch

Maria-Grazia Alderuccio, mga@bellevue.ch

Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch Media Relations

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.



