© Foto: Markus Schreiber - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

US-Präsident Donald Trump fordert auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos niedrige Ölpreise und Zinsen. An der Wall Street kommt das gut an. Der S&P 500 erreichte am Donnerstag ein neues Allzeithoch. Der S&P 500 hat am Donnerstag ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem US-Präsident Donald Trump in einer online übertragenen Rede auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos sofortige Zinssenkungen und niedrigere Ölpreise gefordert hatte. Der S&P 500 stieg um 0,53 Prozent auf einen neuen Höchststand von 6.118,71 Punkten und übertraf damit den bisherigen Rekordstand von 6.090,27 Punkten von Anfang Dezember. Dow Jones und Nasdaq folgen dem positiven Trend Auch die anderen wichtigen US-Indizes …