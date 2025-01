The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2025ISIN NameUS78486QAD34 SVB FINL GRP 15/25FR0128227800 FRANKREICH 24/25 ZONZBNZDT396C0 BANK OF NZ 20/25 MTNXS2099763075 CBOM FIN. 20/25 REGSDE000HLB4YR1 LB.HESS.-THR. IHS 20/25FR0011401751 EL. FRANCE 13/UND.FLR MTNCH0520042489 UBS GROUP 20/26 FLRXS1759602953 SCBC 18/25 MTN