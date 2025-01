NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Texas Instruments nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Analyst Stacy Rasgon attestierte dem Chipkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie solide Resultate, was aber hauptsächlich der Stärke im Bereich Personal Electronics zu verdanken sei. Wichtige industrielle Endmärkte wie der Automobilbereich seien auf dem absteigenden Ast. Der Analystenkonsens für die diesjährige Marge bleibe viel zu anspruchsvoll./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 04:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 04:19 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US8825081040