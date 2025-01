Berlin (ots) -Am 1. Februar 2025 präsentiert die Jugend-Enquete-Kommission 2024 über 70 Vertreter:innen der Zivilgesellschaft ihre Forderungen zur Demokratieförderung. Unter den Gästen sind Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, Stiftungen, beispielsweise die DSEE, Jugendorganisationen, wie BUND-Jugend, und weitere Initiativen.Die Veranstaltung findet in der Urania Berlin von 17:30 bis 22:00 Uhr statt.Zentrum wird die Übergabe und Diskussion des Policy Papers sein. Dieses Papier enthält konkrete Forderungen und Handlungsempfehlungen, die von jungen Menschen erarbeitet wurden, um die Wehrhaftigkeit der Demokratie zu stärken. Die Übergabe soll als Impuls für Politik und Gesellschaft dienen, die Anliegen der jungen Generation verstärkt in den Fokus zu rücken. Anknüpfend findet im Juni 2025, nach der Bundestagswahl, eine weitere Übergabe im Bundestag an die neugewählten Abgeordneten statt.Der Jugend-Enquete-Kommission e.V. setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 2021 für eine stärkere Beteiligung junger Menschen in der Politik ein. Ziel ist es, als eigenes Gremium des Bundestages anerkannt zu werden, um die Interessen der Jugend in den politischen Entscheidungsprozess nachhaltig zu integrieren. Hierzu organisiert der Verein jährlich eine Jugend-Enquete-Kommission, die sich einem gesellschaftlich relevanten Thema widmet und Jugendliche mit Fachexpert:innen zusammenbringt.Wir laden Vertreter:innen der Medien herzlich ein, die Veranstaltung zu begleiten und über die Ergebnisse der Jugend-Enquete-Kommission 2024 zu berichten.Das o.g. Policy Paper ist unterfolgendem Link beigefügt, wird aber erst nach der Übergabe am 01.02.2025 freigegeben und ist bis dahin noch nicht zu veröffentlichen.https://t1p.de/jek24Für Interviews und Rückfragen stehen Ihnen die Ansprechpartner:innen des Jugend-Enquete-Kommission e.V. vorab und vor Ort zur Verfügung.Mit freundlichen GrüßenPressekontakt:Jonas HohenforstVorsitzender des Vorstandes+49 151 70816331presse@jugend-enquete-kommission.deOriginal-Content von: Jugend-Enquete-Kommission e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169215/5955919