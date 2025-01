Der Dax hat seine Rekordjagd auch am Donnerstag ausgebaut und damit das sechste Rekordhoch in sieben Handelstagen erreicht. Die neue Bestmarke liegt nun bei 21.423 Punkten. Am Ende des Tages stand damit ein Plus von 157 Punkten (0,74%) bei 2.411 Zählern zu Buche. Nachbörslich ging es sogar noch höher, so dass der Index heute mit ...

