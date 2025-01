Neues Kursziel zeigt Potential für neue und alte Aktionäre

Anzeige / Werbung

Mit stabiler Produktion in Österreich, einer kürzlich erworbenen Explorationslizenz in Italien und einem klaren Fokus auf erneuerbare Energien und fossile Brennstoffe, positioniert sich das Unternehmen als zukunftsorientierter Akteur im europäischen Energiemarkt. Analysten sehen ein erhebliches Wachstumspotenzial mit einem Kursziel von 0,30 AUD, was einer Steigerung von über 1.000 % entspricht?. Auch für Altaktionäre würde dies einen Sprung bedeuten.

ADX Energy ist ein aufstrebender Player im europäischen Energiemarkt. Mit einer stabilen Basis in Österreich und einer vielversprechenden Explorationslizenz im sizilianischen Kanal baut das Unternehmen seine Präsenz und sein Portfolio strategisch aus. Nach unerwarteten Testergebnissen bei der Welchau-1-Bohrung wird das Projekt vorerst neu bewertet, während jetzt neue Chancen in Italien in den Fokus rücken.Analysten sehen dennoch weiterhin großes Potential - Auctis Advisors gibt ein Kursziel von 0,30 AUD aus.

Vorhandene Produktionsbasis in Österreich

ADX produziert in Österreich stabil Öl und Gas und generiert dadurch verlässliche Einnahmen. Das Anshof-Projekt liefert täglich über 170 Barrel Öl und bietet durch neue Bohrungen weiteres Wachstumspotenzial?. In den Zistersdorf- und Gaiselberg-Feldern wird zusätzlich zuverlässig produziert, was ADX eine solide Einnahmebasis verschafft.



Das Welchau-Projekt zeigte in ersten Tests unerwartete Herausforderungen, bleibt jedoch durch künftige geologische Untersuchungen und potenzielle Funde in der Reifling-Formation interessant. Die nahegelegene Infrastruktur ermöglicht schnelle Produktionsmöglichkeiten, sollten die Tests positiv ausfallen?. Aufgrund eines Gerichtsurteils ist die weitere Exploration vorerst eingestellt.

Neue Wachstumschancen in Italien

ADX hat kürzlich eine Explorationslizenz im sizilianischen Kanal erhalten, die 369 Milliarden Kubikfuß Erdgas umfassen könnte. Das Gebiet bietet hochwertige Gasreservoirs in geringer Tiefe, die sich kosteneffizient erschließen lassen. Historische Bohrungen durch ENI und Shell belegen das Potenzial der Region, die zudem von attraktiven Steuerbedingungen in Italien profitiert?.



ADX plant, in den kommenden Jahren seismische Daten zu aktualisieren und erste Bohrungen ab 2026 durchzuführen. Das Projekt könnte zu einem wichtigen Wachstumstreiber werden und die Marktposition des Unternehmens in Europa stärken.

Analysten sehen großes Potenzial

Laut Auctus Advisors liegt das Kursziel für ADX bei 0,30 AUD pro Aktie, was einer Steigerung von über 1.000 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Auch vom vorherigen Preis bei ca. 0,10 AUD wäre das Kursziel eine attraktive Steigerung. Kann ADX Energy den neuen Schatz in Italien heben?

ADX Research Report Januar 2025

Zum Report von Auctus Advisors

Enthaltene Werte: XC0009677409,AU000000ADX9