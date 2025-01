FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von europäischen Chipkonzernen und den Zulieferern und Ausrüstern könnten am Freitag unter einem enttäuschenden Ausblick von Texas Instruments leiden. In den USA hatte der Chipkonzern am Vorabend nach Börsenschluss Resultate vorgelegt und einen Ausblick gegeben, der die Stimmung dämpft. Bei Infineon sank der Kurs im vorbörslichen Tradegate-Handel um knapp ein Prozent.

Es kommt nicht gut an, dass Texas eine immer noch schwache Chip-Nachfrage und höhere Herstellungskosten signalisierte. Die Aktien des US-Konzerns waren im verlängerten New Yorker Handel um fast fünf Prozent gesunken.

Für Infineon sei all dies negativ, aber kein Desaster, sagte am Morgen ein Händler. Bei den Anlegern des Dax -Konzerns könnte aber negativ ankommen, dass Texas laut Händlern vor allem das Geschäft mit der Automobilindustrie zu schaffen macht. Dies könne sich auch belastend auf den Kurs von STMicroelectronics auswirken, hieß es am Morgen./tih/jha/