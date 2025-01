Mannheim (ots) -Risikomanagement, Finanzstrategie und betriebliche Vorsorgemodelle - von der Gründung bis zur Expansion haben es Unternehmen mit unterschiedlichen Herausforderungen zu tun. Um den Inhabern bei allen Fragen rund um Versicherungen, Finanzen und Immobilien die notwendige Sicherheit zu bieten, hat sich die Vetter Consulting GmbH auf die umfassende Begleitung über alle Unternehmensphasen hinweg spezialisiert. Warum es dabei neben Service und Transparenz vor allem auf eine unternehmerische Perspektive ankommt, erfahren Sie hier.Bei inhabergeführten Unternehmen ist der Gründer in der Regel ein Fachmann, dem auf seinem Gebiet kaum jemand etwas vormachen kann. Wenn es jedoch um Versicherungen, den eigenen Vermögensaufbau oder die betriebliche Altersvorsorge geht, ist er schon aus zeitlichen Gründen überfragt. Ein gewöhnlicher Versicherungsvertreter kann bei diesen Themen auch selten mit nachhaltigen Lösungen dienen, weil er kaum alle Aspekte der Unternehmensführung überschaut. "Die Finanzdienstleistungsbranche hat im Allgemeinen keinen guten Ruf, da sie sich zu stark auf den Verkauf von Produkten konzentriert", sagt Luca Himmer, Vertriebsleiter der Vetter Group. "Geht es um Unternehmen, haben wir es zusätzlich mit einer Kombination aus privaten und geschäftlichen Interessen zu tun, die eine spezifische Expertise erfordern. Ohne dieses unternehmerische Wissen ist eine sinnvolle Risikoanalyse, die wirklich alle wichtigen Bereiche einschließt, kaum möglich. In der Folge haben wir es mit einer Unter- oder Überversicherung, mit rechtlichen Problemen und steuerlichen Nachteilen zu tun, die einer gesunden Entwicklung des Unternehmens im Weg stehen.""Wenn die Beratung in Sachen Versicherungen und Finanzen zu effizienten und kostengünstigen Lösungen führen soll, muss sie eine unternehmerische Perspektive einnehmen", fügt der Vertriebsleiter hinzu. "Es geht darum, Freiräume zu schaffen, die ein sicheres Arbeiten und langfristiges Wachstum ermöglichen." Unter dieser Prämisse begleitet die Vetter Consulting GmbH Selbstständige und Unternehmer mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Versicherung, Absicherung und Immobilien und bietet dabei maßgeschneiderte Beratungen über die unterschiedlichen Unternehmensphasen hinweg, die eine Optimierung des Risikomanagements und der Finanzstrategie ins Auge nehmen. Luca Himmer gründete schon während seiner Abiturzeit sein erstes Unternehmen und baute sich ein eigenes Netzwerk auf. Mit seiner beträchtlichen Expertise, die eine Lizenz für Finanzdienstleistungen umfasst, stieß er als Vertriebsleiter der Vetter Group zum Unternehmen, um den Gründer und Geschäftsführer der Vetter Consulting GmbH, Tobias Vetter, bei der Umsetzung seiner Vision zu unterstützen. Von der Transparenz, der Kompetenz und der schnellen Reaktionszeit des 15-köpfigen Expertenteams der Vetter Consulting GmbH profitieren aktuell bereits mehr als 1.500 Kunden.Extrem schnelle Reaktion: Was die Kunden der Vetter Consulting GmbH erwarten könnenDie Kunden der Vetter Consulting GmbH stehen vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen, weil sie vielleicht noch in der Gründungsphase stecken und 5.000 Euro Gewinn im Monat machen oder mit ihren 200 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro erwirtschaften und weiter expandieren wollen. Die Experten begleiten die Unternehmen in der Regel auf ihrer gesamten Reise, allerdings ist es auch möglich, an einer beliebigen Station zuzusteigen. Wenn es sich am Anfang um elementare Dinge wie die Krankenversicherung des Unternehmers, die Betriebshaftpflicht und Fragen um die Anmietung von Büroräumen dreht, kommen mit der steigenden Zahl der Mitarbeiter die Absicherung vor juristischen Problemen und die steuerliche Optimierung hinzu. Ein wenig später geht es dann bereits um den privaten Vermögensaufbau und die Mitarbeiterbenefits."Unser Ziel ist es, Risiken zu minimieren und Lösungen zu bieten, die exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind", erklärt Luca Himmer. "Dafür ist spezielles Know-how erforderlich, das Finanzdienstleister in der Regel nicht mitbringen - für uns ist es jedoch essenziell. Zudem ist es uns wichtig, dass Unternehmen ihre finanziellen Belastungen verstehen und unsere Lösungen nachvollziehen können. Wir klären frühzeitig über Risiken auf und geben auch Empfehlungen an Steuerberater, um die finanzielle Situation langfristig zu verbessern. Unser Ansatz basiert auf einer unternehmerischen Perspektive, die es unseren Kunden ermöglicht, ihr Geschäft erfolgreich zu führen."Die Kunden der Vetter Consulting GmbH schätzen diesen Ansatz, weil sie sich bei den Finanzexperten gut aufgehoben fühlen. Durch die ehrliche, transparente und individuelle Beratung sind sie stets bestens informiert und können ihre finanziellen Entscheidungen gezielt und strategisch treffen. Zudem profitieren sie von schneller, effizienter Unterstützung über moderne Kommunikationskanäle wie WhatsApp und Zoom, die einen direkten und unkomplizierten Austausch ermöglichen. Das Full-Service-Angebot und die legendär kurzen Reaktionszeiten runden das Angebot ab.Analyse, Konzept und langfristige Begleitung: Wie die Zusammenarbeit mit der Vetter Consulting GmbH abläuftIn einem ersten Gespräch mit den Experten geht es um eine Analyse der gegenwärtigen Lage, bei dem die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen des jeweiligen Kunden identifiziert werden. Die Finanzexperten sehen sich dann die bestehenden Verträge und die Finanzsituation genau an, um unnötigen Ausgaben auf die Spur zu kommen und Möglichkeiten zur Optimierung von Steuern und Altersvorsorge zu erkennen. Dabei werfen sie beispielsweise auch einen Blick auf die Kontenstruktur oder die Gehaltsabrechnungen und finden heraus, wo der größte Hebel für Verbesserungen ist.Auf dieser Grundlage erarbeiten sie schließlich ein Konzept, das auf den individuellen Bedarf des Geschäftsführers und des Unternehmens zugeschnitten ist. Dieses Konzept wird bei einem digitalen Beratungstermin besprochen, was nicht nur eine flexible und ortsunabhängige Kommunikation zwischen Beratern und Kunden ermöglicht, sondern auch den Austausch von Dokumenten in Echtzeit erlaubt. Die Produktvermittlung steht bei all dem nicht im Vordergrund, denn die Vetter Consulting GmbH verfolgt einen Ansatz, der die maximale Sicherheit mit möglichst wenigen Verträgen verbindet. Wenn es dann um die langfristige Perspektive geht, behalten die Experten die Unternehmensentwicklung permanent im Auge, um Risiken frühzeitig zu erkennen und aus dem Weg zu räumen."Unsere Kunden merken schnell, dass sie bei uns an der richtigen Stelle sind, weil wir ihnen Service, Lösungen und Transparenz bieten", betont Luca Himmer. "Wir sind eben keine Verkäufer von Finanzprodukten, sondern arbeiten mit klaren Kostenaufschlüsselungen und Vergleichen. Die Unternehmer stellen immer wieder verblüfft fest, dass wir genau wissen, worum es ihnen gerade geht und was ihnen schlaflose Nächte bereitet. Manche meinen, wir hätten die Antwort bereits, wenn ihnen die Frage noch gar nicht eingefallen ist. Das Geheimnis besteht darin, dass wir die Unternehmen unserer Kunden sehr genau beobachten, um der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein."Sie suchen als Selbstständiger oder Unternehmer einen Partner, der Ihnen in allen Fragen um Versicherungen und Finanzen zur Seite steht? 