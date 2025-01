VICTORIA, Seychellen, Jan. 24, 2025, das führende Kryptowährungsbörsen- und Web3-Unternehmen, hat seinen Transparenzbericht für 2024 veröffentlicht, in dem eines der erfolgreichsten Jahre des Unternehmens seit seiner Gründung im Jahr 2018 hervorgehoben wird. Bitget hat sich zum zweitgrößten Börsen-Ökosystem auf Benutzerbasis entwickelt. Angetrieben durch Innovation, strategische Geschäftsentscheidungen und eine hohe Nachfrage nach zuverlässigen Plattformen übertraf die Entwicklung des Ökosystems alle Erwartungen.

Die Plattform verzeichnete einen sprunghaften Anstieg der Benutzerzahl von 20 Millionen Nutzern im Januar auf über 100 Millionen Nutzern im Dezember - ein außergewöhnliches Wachstum von 400 %. Dieser Anstieg ging mit erheblichen Fortschritten in der Handelsaktivität einher. Das tägliche Volumen verdoppelte sich auf 20 Milliarden US-Dollar. Das Spot-Handelsvolumen stieg exponentiell von 160 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal auf 600 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal. Diese Erfolge sind auf eine fokussierte Strategie zurückzuführen, die äußerst wettbewerbsfähige Angebote, nutzerorientierte Innovationen und eine globale Expansion umfasst.

Zwischen 2021 und 2024 konnte Bitget in verschiedenen Regionen ein erhebliches Wachstum der Nutzerbasis erzielen. Südasien verzeichnete ein Wachstum von 200 % und Südostasien erzielte einen Anstieg von 140 %. In Europa stieg die Zahl der Benutzer um 67 %. Lateinamerika und der Nahe Osten verzeichneten ebenfalls erhebliche Zuwächse. Die GUS-Region erzielte ein Wachstum von 150 % und Afrika wies mit 300 % den höchsten Anstieg auf.

Im Jahr 2024 führte Bitget eine Reihe von Initiativen durch, die sein Wachstum im CEX-Ökosystem beschleunigten. Das Wachstum ist auf die weltweit steigende Nachfrage nach digitalen Assets zurückzuführen, für die Bitget eine Vielzahl von zentralen und dezentralen Dienstleistungen anbietet. Die Integration der "Smart Money"-Tools von Bitget Wallet, die für eine fortschrittliche On-Chain-Datenanalyse angepasst wurden, und die Einführung von PoolX, einer Stake-to-mine-Plattform, verstärkten das Nutzerengagement und boten vielfältige Investitionsmöglichkeiten. Darüber hinaus brachte das Unternehmen eine Plattform für den vorbörslichen Handel auf den Markt, die den Benutzern einen nahtlosen Zugang zu neuen Token und Liquidität vor der Börsennotierung ermöglicht.

Bitget tätigte zusammen mit Foresight Ventures eine strategische Investition in Höhe von 30 Millionen US-Dollar in die Blockchain von The Open Network (TON) und unterstützt damit aufkommende Trends wie GameFi und Tap-to-Earn. Das rasche Wachstum des Transaktionsvolumens von TON und die Akzeptanz dezentraler Apps spielten ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Nutzung der Marktgelegenheiten.

BGB, das native Token der Plattform, wuchs um über 1.000 %, wobei sich sein Wert verzehnfachte und zum Jahresende 8 US-Dollar erreichte. Ein neu eingeführter Verbrennungsmechanismus in Kombination mit einem verbesserten Token-Utilty und einem aktualisierten Whitepaper stützten dieses Wachstum. Durch eine Reduzierung des Gesamtangebots und die Einführung eines vierteljährlichen Token-Burn-Programms positionierte Bitget BGB als Kernstück des zukünftigen Wachstums seines Ökosystems.

Im Jahr 2024 wurde die Entwicklung von Bitget außerdem durch Veränderungen in der Geschäftsleitung geprägt. Gracy Chen, zuvor Managing Director, übernahm die Rolle der CEO und ist damit die einzige Frau an der Spitze unter den 10 größten Börsen weltweit. Darüber hinaus wurden Hon Ng zum Chief Legal Officer, Vugar Usi Zade zum Chief Operating Officer und Min Lin zum Chief Business Officer ernannt. Dieses starke Führungsteam hat strategische Initiativen, Compliance-Verbesserungen und nutzerorientierte Entwicklungen vorangetrieben.

Dadurch erhielt Bitget wichtige Genehmigungen, darunter eine britische Lizenz sowie eine Bitcoin Service Provider (BSP)-Lizenz in El Salvador, und startete eine lokale Börse in Vietnam. Diese Erfolge stehen im Einklang mit den regionalen Standards und erweitern gleichzeitig die globale Präsenz des Unternehmens.

Mit Initiativen wie Blockchain4Her, die sich für Geschlechtervielfalt in der Blockchain engagiert, und Blockchain4Youth, die das Bewusstsein für die Blockchain unter jungen Fachleuten auf der ganzen Welt schärft, erzielte Bitget auch Fortschritte bei der sozialen Verantwortung des Unternehmens. Diese Programme spiegeln die breitere Vision der Börse wider, ein integratives Wachstum im Web3-Bereich zu ermöglichen.

Mit seinen strategischen Investitionen, regulatorischen Erfolgen und benutzerorientierten Innovationen ist Bitget auch im Jahr 2025 auf Expansionskurs und wird seinen Einfluss im Krypto-Ökosystem ausbauen. Die Erfolge des vergangenen Jahres zeigen die strategische Vision der Plattform bei der Gestaltung der Zukunft von Blockchain und Krypto.

Den vollständigen Transparenzbericht finden Sie hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörseund Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zum Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kursund anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Walletist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website| Twitter| Telegram| LinkedIn| Discord| Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f663c4c-dc32-4a7c-bb30-bdb98db279ac