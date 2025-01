Das Vorgehen der UniCredit bei der Commerzbank hat in Deutschland für viel Aufsehen gesorgt. In Italien befindet sich der Bankenmarkt hingegen seit Jahren in der Konsolidierung. Heute Nacht hat ein weiteres Geldhaus einen Übernahmeversuch gestartet - mit einigen Besonderheiten.Die Banco Monte dei Paschi di Siena war vor einigen Jahren noch massiv in ihrem Bestand gefährdet. Dann stieg der Staat ein und rettete die mittlerweile älteste Bank der Welt, die noch im Geschäft ist. Zwar besteht immer noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...