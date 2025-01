NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1057 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande gibt sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick zuversichtlich für die Kursentwicklung im ersten Halbjahr. So habe der Chipindustrieausrüster die Risiken mit Blick auf die 2025er-Unternehmensprognosen deutlich gesenkt./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 23:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215