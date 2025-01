HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Flatexdegiro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das leicht von 17,00 auf 16,80 Euro angepasste Kursziel sei inzwischen erreicht, schrieb Analyst Marius Fuhrberg am Freitag zu seiner Abstufung. Er rechnet mit starken Ergebnissen des Onlinebrokers für das vierte Quartal. 2025 sei allerdings geprägt durch ein niedrigeres Zinsniveau. Er kappte daher seine diesbezüglichen Prognosen weiter, während er die Erwartungen an die Handelsvolumina im Gegenzug aufstockte./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000FTG1111