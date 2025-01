Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse von US-Staatsanleihen und deutschen Staatsanleihen gaben erneut nach, so die Analysten der Nord LB.Wiederholt habe die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten die als sicher geltenden Anleihen belastet.Heute dürften Marktbeobachter der Notenbanksitzung in Japan viel Aufmerksamkeit zukommen lassen. In Erwartung einer Anhebung der japanischen Leitzinsen habe bereits der Yen gegenüber dem US-Dollar eine leichte Aufwertung erfahren. Einen Beitrag zum Gesamtbild der Frühindikatoren in dieser Woche würden zudem die Januar-Daten zur Einkaufsmanagerbefragung liefern. Ein besonderes Augenmerk dürfte einmal mehr auf den Ergebnissen für die Eurozone und speziell für Deutschland liegen. ...

