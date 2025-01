Parallel zum Verkaufsstart in Europa hat Tesla die Konfiguratoren für das überarbeitete Model Y auch in Nordamerika scharf geschaltet. In den USA ist das Model Y Juniper ab 46.490 Dollar verfügbar - aber mit leicht anderen Ausstattungsdetails als in Deutschland. Während in Europa die Launch Series nur mit den 20-Zoll-Felgen namens Helix 2.0 und in den Lackierungen Solid Black und Quicksilver bestellbar ist, werden in Nordamerika zum Start vier Farben ...

