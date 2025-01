Bitcoin knackt 106.000 US-Dollar - Bullisches Wochenende voraus

Bitcoin stieg am Donnerstag über die Marke von 106.000 US-Dollar. Ausschlaggebend waren politische Entwicklungen in den USA und Berichte über ein geplantes Gespräch zwischen Donald Trump und Nayib Bukele, Präsident von El Salvador.

Der Kurs bewegte sich zunächst zwischen 101.000 und 102.000 US-Dollar, bevor mehrere Ereignisse eine starke Aufwärtsbewegung auslösten. Ein entscheidender Faktor war ein Post von US-Senatorin Cynthia Lummis auf X: "Große Dinge kommen", schrieb sie mit einem Bitcoin-Logo. Diese Ankündigung ließ den Preis kurzfristig auf über 105.000 US-Dollar steigen, bevor er weiter auf 106.732 US-Dollar kletterte.

The race is on and America will win. pic.twitter.com/AZvG2SsvGs - Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) January 23, 2025

Politische Signale treiben den Markt

Später wurde bekannt, dass Lummis zur Vorsitzenden des neuen Senatsausschusses für digitale Vermögenswerte ernannt wurde. In einer Erklärung sprach sie von der Bedeutung digitaler Vermögenswerte und plädierte für eine strategische Bitcoin-Reserve zur Stärkung des US-Dollars. Diese Ankündigung sorgte für zusätzliche Dynamik am Markt. Bitcoin legte von Donnerstag auf Freitag 3 Prozent zu und verzeichnete auf Wochenbasis ein Plus von 7 Prozent.

Parallel dazu kursierten Berichte über ein geplantes Telefonat zwischen Trump und Bukele. El Salvador hatte 2021 Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt und hält derzeit rund 6.000 BTC im Wert von etwa 622 Millionen US-Dollar.

NEW: President Trump will speak with El Salvador's pro-Bitcoin President Nayib Bukele today.



Do you think they'll talk about Bitcoin? pic.twitter.com/MyzzXsQj32 - Swan (@Swan) January 23, 2025

Diese Nachricht befeuerte Spekulationen über Trumps frühere Wahlversprechen, eine nationale Bitcoin-Reserve einzurichten und die USA zum Vorreiter im Bereich digitaler Vermögenswerte zu machen.

Reaktionen und Ausblick

Binance-CEO Changpeng "CZ" Zhao kommentierte: "US-Strategische Bitcoin-Reserve so gut wie bestätigt. Krypto bewegt sich wieder im Krypto-Tempo." Eine offizielle Bestätigung gab es jedoch nicht, und Skepsis bleibt. Laut Daten von Polymarket glauben nur 42 Prozent der Teilnehmer, dass Trump in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit eine Bitcoin-Reserve einrichten wird.

Während Bitcoin weiterhin über 106.000 US-Dollar gehandelt wird, bleibt die Diskussion um seine mögliche Rolle als nationales Reserve-Asset ein heißes Thema - angetrieben von politischen Entwicklungen und Marktoptimismus.

