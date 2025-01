Berlin (ots) -Der digitale Ökostromanbieter stromee und die iDM Energiesysteme GmbH, führender österreichischer Hersteller intelligenter Wärmepumpen, geben strategische Partnerschaft bekannt.Ziel der Kooperation ist es, eine nachhaltige Stromlösung für Haushalte anzubieten, die den gesamten Energiebedarf abdeckt und speziell auf die effiziente Nutzung mit iDM Wärmepumpen abgestimmt ist.Mit der innovativen iON-Technologie von iDM, einer KI-basierten gesamtheitlichen Energieoptimierung, lassen sich die ohnehin sehr niedrigen Energiekosten einer iDM Wärmepumpe um bis zu 20 % senken. In Kombination mit dem "Mein iDM Strom"-Tarif von stromee, der sich stündlich an die aktuellen Strompreise anpasst, können Nutzer ihren Energieverbrauch optimal steuern und zusätzlich Kosten sparen."Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigen Energiezukunft", erklärt Mario Weißensteiner, Gründer und Geschäftsführer von stromee. "Durch die Kombination unseres variablen Tarifs mit der fortschrittlichen Technologie von iDM bieten wir eine Lösung, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch überzeugt. Unsere Kunden profitieren nicht nur von niedrigeren Energiekosten, sondern leisten zugleich einen aktiven Beitrag zur Energiewende."Die Kooperation bringt für Nutzer von iDM Wärmepumpen deutliche Vorteile. Der Strompreis orientiert sich flexibel an den stündlich wechselnden Marktpreisen der EPEX Spot, einer europäischen Strombörse, bei der die Preise auf Basis von Angebot und Nachfrage ermittelt werden. Dadurch profitieren Kunden unmittelbar von günstigen Strompreisen.Die stromee-App bietet darüber hinaus umfassende Transparenz, indem sie Verbrauch und Kosten jederzeit einsehbar macht. Diese Kombination aus Flexibilität und Kontrolle ermöglicht es, den Energieverbrauch effizient zu steuern, Energiekosten zu senken und gleichzeitig die Umweltbelastung durch die Nutzung der iDM Wärmepumpe zu reduzieren."Wir freuen uns, mit stromee einen Partner an unserer Seite zu haben, der wie wir auf eine nachhaltige und effiziente Energienutzung setzt", ergänzt Andreas Walder, Leitung Produktmanagement bei iDM. "Gemeinsam gestalten wir eine Lösung, die nicht nur entlastet, sondern zugleich ein Vorbild für umweltfreundliches Heizen setzt."Kooperation auf einen Blick:- Stündliche Tarifoptimierung: Der variable Tarif von stromee orientiert sich flexibel an den Strompreisen der EPEX Spot und nutzt kostengünstige Zeitfenster.- Intelligente Steuerung: Die iON-Technologie von iDM optimiert den Betrieb der Wärmepumpe unter Berücksichtigung von Wetterprognosen, variablen Strompreisen und dem Benutzerverhalten. Durch clevere Nutzung der Speichermassen (allen voran des Gebäudes selbst) erreicht iON dadurch maximale Effizienz, optimale Berücksichtigung von Photovoltaikerträgen und ideale Ausnutzung von preisgünstigen Stundentarifen.- Transparente Verwaltung: Über die stromee-App und die myiDM App haben Kunden jederzeit Einblick in ihren Verbrauch und die Kosten, was eine einfache Steuerung und Verwaltung ermöglicht.- Zukunftssicher: Die iON Software ist so konzipiert, dass sie jederzeit an zukünftige Änderungen angepasst werden kann. Somit können z.B. auch variable Netzentgelte abgebildet und in die Energieoptimierung integriert werden.Weitere Informationen unter: www.stromee.de/idm-stromtarifÜber die stromee GmbH:stromee ist ein digitaler Energieanbieter, der seit 2020 auf 100 % zertifizierten Ökostrom und nachhaltige Energielösungen setzt. Das Unternehmen bietet Privat- und Gewerbekunden verschiedene Tarife an, darunter Ökostrom, Ökogas sowie spezielle Tarife für Wärmestrom und Geschäftskunden. stromees digitale Plattform ermöglicht den direkten Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und volle Transparenz über die App. Weitere Informationen unter: www.stromee.de (http://www.stromee.de)Über die iDM Energiesysteme GmbHDie iDM Energiefamilie ist Pionier für intelligente Wärmepumpen und sorgt für nachhaltige Wärme, die unabhängig macht. Die iDM Energiesysteme GmbH liefert seit über 45 Jahren Spitzentechnologie im Bereich der erneuerbaren Energien und ist größter österreichischer Hersteller von intelligenten Heizungswärmepumpen von 2 bis 1.500 kW. Die iDM ist Teil der PLETZER Gruppe, einem traditionsreichen Tiroler Familienunternehmen. Weitere Informationen unter: www.idm-energie.at (http://www.idm-energie.at)PRESSEKONTAKTmacheete | agentur für pr+digitalesalt-moabit 53 | 10555 berlinasp: mareen eichingermail: mareen@macheete.comtel: +49 30 488 187 25Pressekontakt:macheete | agentur für pr+digitalesmareen eichingerTelefon: +49 30 488 187 25E-Mail: mareen@macheete.comOriginal-Content von: iDM Energiesysteme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178410/5956058