Weiterstadt (ots) -› Škoda Superb jetzt auch als Limousine mit Plug-in-Hybridantrieb kombinierbar (Škoda Superb iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 - 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 16,1 - 18,7 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 - 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B - B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - D)› Superb iV nutzt Plug-in-Hybridantrieb der zweiten Generation: 110 kW (150 PS) starker Benziner 1,5 TSI plus Elektromotor ergeben 150 kW (204 PS) Systemleistung› Fließhecklimousine legt rein elektrisch mehr als 120 Kilometer(1) im WLTP-Zyklus zurück› Superb iV steht als Selection, L&K sowie als dynamische Designlinie Sportline bereit› Einstiegspreise beginnen bei 50.950 Euro für den Superb iV SelectionŠkoda erweitert das Angebot seines Mittelklasse-Flaggschiffs Superb um die Variante mit Plug-in-Hybridantrieb. Der Superb iV kombiniert einen 110 kW (150 PS) starken 1,5 TSI mit einem Elektromotor zu einer gemeinsamen Systemleistung von 150 kW (204 PS). Die Fließhecklimousine bietet mehr als 120 Kilometer(1) elektrische Reichweite im WLTP-Zyklus. In Kombination mit der Plug-in-Hybridtechnologie gibt es den Škoda Superb in den Ausstattungslinien Selection, L&K sowie als dynamische Designlinie Sportline. Der Einstiegspreis liegt bei 50.950 Euro für den Superb iV Selection.Bereits der Superb iV Selection punktet mit einer umfangreichen Serienausstattung, die zum Beispiel Scheinwerfer in LED-Technologie, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Alrakis Aero, Parksensoren vorn und hinten mit Rangierbremsfunktion, Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben sowie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset) einschließt. Zu den Komfortmerkmalen an Bord zählen eine Dreizonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbare Komfortsitze mit Massagefunktion und eine Phonebox mit induktiver Ladefunktion. Die Design Selection Loft umfasst Stoffsitzbezüge sowie zeitlose Grau- und Schwarztöne im Innenraum. Die Preisliste beginnt bei 50.950 Euro für den Škoda Superb iV Selection.Der Škoda Superb iV L&K startet ab 57.260 Euro. Diese Variante zeichent sich zum Beispiel durch Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, anthrazitfarbene 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Belatrix, adaptives Fahrwerk (DCC Plus), Fahrprofilauswahl, KESSY und ein Navigationssystem aus. Chromzierleisten schmücken die Fensterrahmen, die Rücksitze sind beheizbar. Die Design Selection L&K Suite setzt serienmäßig auf klassisches Schwarz. Mit ihr halten unter anderem Ergo-Komfortsitze mit AGR-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken e.V.), Belüftung, einstellbaren Lendenwirbelstützen und erweiterter Massagefunktion Einzug in den Superb iV.Der ab 57.750 Euro bestellbare Škoda Superb iV Sportline unterstreicht sein dynamisches Design mit markanten schwarzen Karosseriedetails und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Torcular in Schwarz-glanzgedreht. Mit an Bord sind hier zum Beispiel Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, Progressivlenkung, Pedalerie im Edelstahldesign, beheizbares Lederlenkrad mit Multifunktionstasten und Schaltwippen sowie die Komfortöffnung für den Kofferraum.Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des neuen Škoda Superb finden Sie auf skoda-media.de.Škoda Superb iV und Superb Combi iV - Verbrauchs- und EmissionsangabenŠkoda Superb iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 - 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 16,1 - 18,7 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 - 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B - B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - DŠkoda Superb Combi iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,2 - 0,6 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 14,6 - 20,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 4,6 - 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 5 - 14 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B - B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - EŠkoda Superb iV und Superb Combi iV - Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, Limousine, Kombi1,5 TSI iV, 150 kW (204 PS), 6-Gang-DSG, Front, Selection, 50.950, 51.3501,5 TSI iV, 150 kW (204 PS), 6-Gang-DSG, Front, L&K, 57.260, 58.3601,5 TSI iV, 150 kW (204 PS), 6-Gang-DSG, Front, Sportline, 57.750, 58.850(1) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.