Berlin (ots) -LIMAA Technologies, ein innovatives Deep-Tech-Startup im Bereich medizintechnischer Lösungen, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Labor Becker, einem der größten inhabergeführten diagnostischen Labore Deutschlands, bekanntzugeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Entwicklung der End-to-End Histopathologie-Plattform von LIMAA zu beschleunigen, um die Skalierbarkeit und Präzision in der Gewebediagnostik, einschließlich integrierter Genomik, zu verbessern. Durch die Kombination der hochmodernen Histopathologie-Technologie von LIMAA mit den umfangreichen Labortätigkeiten von Labor Becker wird die Partnerschaft dazu beitragen, diagnostische Arbeitsabläufe zu optimieren, Bearbeitungszeiten zu verkürzen und die Behandlungsergebnisse durch genauere und umfassendere Resultate erheblich zu verbessern. Die Entwicklung ermöglicht es, Histopathologie-Daten in großem Umfang besser zu generieren, zu verwalten und zu analysieren.Dr. Fabian Mohr, CEO von LIMAA Technologies, betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit:"Die Partnerschaft mit Labor Becker ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Mission, den Zugang zu fortschrittlicher Gewebediagnostik zu demokratisieren. Unsere skalierbare Histopathologie-Plattform wurde entwickelt, um Pathologen schnellere und präzisere Werkzeuge bereitzustellen und gleichzeitig die Effizienz in Laboren jeder Größe zu steigern. Gemeinsam mit Labor Becker machen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung einer Transformation der künftigen Diagnostik und Patientenversorgung."Die Histopathologie-Plattform von LIMAA bietet einen vollständig integrierten digitalen Workflow, der die Probenvorbereitung, KI-gestützte Bildanalyse und cloudbasiertes Reporting umfasst. Mit dem Fokus auf Skalierbarkeit ist die Plattform darauf ausgelegt, die Bedürfnisse sowohl kleinerer Kliniken als auch großer Labore zu erfüllen und damit dem steigenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken.Auch Dr. Marc Becker, CEO von Labor Becker, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit:"Bei Labor Becker streben wir stets danach, die Effizienz und Genauigkeit unserer Diagnostik zu verbessern. Diese Partnerschaft mit LIMAA passt perfekt zu uns. Die Histopathologie-Plattform ermöglicht es uns, hochmoderne Diagnostik anzubieten, Abläufe zu optimieren und die Bearbeitungszeiten zu verkürzen - und das alles bei gleichbleibend hoher Qualität der Pathologiedienstleistungen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Grenzen des Möglichen in der Histopathologie zu erweitern."Über LIMAA TechnologiesDie LIMAA Technologies GmbH ist ein Deep-Tech Spin-Off der Charité - Universitätsmedizin und bietet fortschrittliche medizintechnologische Lösungen an. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Reagenzien, Hardware und Software für eine vollständig automatisierte End-to-End Histologie-Plattform spezialisiert, die diagnostische Genauigkeit und Effizienz verbessert. Mit der Mission, das Gesundheitswesen durch Innovation zu revolutionieren, setzt sich LIMAA dafür ein, modernste Technologien für Gesundheitsdienstleister und Patienten weltweit zugänglich zu machen.Über Labor BeckerLabor Becker, mit mehr als 650 Mitarbeitern aus über 30 Nationen an über zehn Standorten in Bayern, gehört zu den führenden laborärztlich geleiteten Unternehmen in der Labormedizin. Es deckt das gesamte Spektrum der labordiagnostischen Untersuchungen ab - von Basislaborleistungen bis hin zu spezialisierten und klinischen Labordiagnostika - alles aus einer Hand.Pressekontakt:Medienkontakt LIMAA Technologies:Dr. Fabian MohrLIMAA Technologies GmbHE-Mail: info@limaa-technologies.comMedienkontakt Labor Becker:Lisa StumpfLabor Becker MVZ eGbRE-Mail: L.Stumpf@labor-becker.deOriginal-Content von: LIMAA Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178409/5956052