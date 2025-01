Er ist der große Hoffnungsträger: Der frühere Chipotle-Chef Brian Niccol hat seit einiger Zeit das Ruder bei Starbucks und verspricht eine Rückkehr zu den Wurzeln. Doch trotz ambitionierter Pläne wie "Back to Starbucks" und Investitionen in Technologie tritt der Konzern vorerst auf der Stelle. Wie will Niccol Starbucks wieder auf Wachstumskurs bringen - und was bedeuten die neuen Regeln für Kunden?

Den vollständigen Artikel lesen ...