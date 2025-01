Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Somit sei dieser auf 0,5 Prozent gestiegen. Dies sei der höchste Stand seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Das Ziel der japanischen Notenbank sei es, die Zinssätze kontinuierlich auf etwa 1,0 Prozent zu erhöhen. Zuvor seien die Inflationsdaten veröffentlicht worden. Mit einem Anstieg von 3,6 Prozent falle der Verbraucherpreisindex höher aus als die erwarteten 3,4 Prozent. Die Zinserhöhung sei bereits eingepreist gewesen und es sei kaum zu einer größeren Verwerfung am Devisenmarkt gekommen. Der EUR/JPY-Kurs befinde sich weiter in einem Trendkanal zwischen 155,00 und 165,00. Aktuell notiere EUR/JPY bei 162,45. Beim Währungspaar USD/JPY sei es volatiler und die japanische Währung habe an Stärke gewinnen können. Der US-Dollar verliere aktuell 0,45 Prozent gegenüber dem Yen und notiere bei 155,33. (24.01.2025/alc/a/a) ...

