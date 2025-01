Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Politik von US-Präsident Trump könnte sich in den nächsten vier Jahren erheblich auf Anleger auswirken, so Eoin Walsh, Partner bei TwentyFour Asset Management, einer Tochtergesellschaft von Vontobel.Bislang konzentriere sich die Aufmerksamkeit dabei auf eine mögliche Wiederholung des Zollkriegs aus seiner ersten Amtszeit und deren Folgen. Sollte die Inflation in den USA aufgrund von Zöllen, aber auch von Maßnahmen wie Steuersenkungen und möglichen Einwanderungsbeschränkungen, die Trump im Wahlkampf versprochen habe, ansteigen, könnte die US-Notenbank FED das Tempo ihrer geplanten Zinssenkungen verlangsamen. Die Anleger hätten dieses mögliche Szenario im Blick, wie an den Märkten für US-Treasuries deutlich zu beobachten sei, wo es im letzten Monat zu einem massiven Ausverkauf gekommen sei und die Renditen der Staatsanleihen inzwischen bei fast 4,8% lägen. ...

