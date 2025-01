Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat sich seit der Amtseinführung von Donald Trump nicht allzu viel getan, so die Analysten der Helaba. Die großen Überraschungen seien bislang ausgeblieben und die Stimmung vor allem an den Aktienmärkten sei ausgesprochen gut. Am deutschen Rentenmarkt habe der richtungsweisende Bund-Future aber nicht weiter zulegen können, nachdem er am Mittwoch bei 132,22 ein neues Zwischenhoch markiert habe. Damit lasse eine Trendwende auf sich warten. Wichtig wäre es, den 21-Tage-Durchschnitt bei 132,08 und folgend das Retracement bei 132,92 zu überwinden. Auf Unterstützung stoße der Future bei 131,50 und am Mitte Januar markierten Impuls- und Kontrakttief bei 130,28. (24.01.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...