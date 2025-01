Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen T-Notes (4,62%) und Bunds (2,50%) sind in den vergangenen Tagen leicht gefallen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Derzeit würden die Finanzmärkte vor allem kurzfristige Nachrichten im Zusammenhang mit dem Machtwechsel im Weißen Haus verarbeiten. Konjunkturell habe sich das Bild sowohl in den USA als auch in Deutschland nicht verändert. Die US-Wirtschaft bleibe stabil, mit mittlerweile sogar steigender Industrieproduktion. Der Sektor habe in den vergangenen Monaten im Vergleich zum Dienstleistungssektor nicht so richtig vom Fleck kommen können. In Deutschland, der wichtigsten Ökonomie der Eurozone, bleibe die Lage weiterhin ernst. Die jüngsten Ergebnisse der ZEW-Umfrage und schwächer als erwartet gestiegene Erzeugerpreise ließen vermuten, dass die Industrie noch immer auf die große Erholung warte. Politische Meldungen aus Washington würden derzeit dominieren. Der US-Präsident habe signalisiert, dass ab dem 1. Februar Zölle gegen Kanada und Mexiko verhängt würden, verkündete jedoch nur 10% zusätzliche Zölle auf chinesische Importe, was weniger Handelsrestriktionen gegen China bedeute als während des Wahlkampfs befürchtet. ...

