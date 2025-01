Die Luxus-Aktien legen am Freitag weiter deutlich zu. Grund für die gute Branchenstimmung sind die Zahlen von Burberry. In der vergangenen Woche hatte bereits Richemont den Sektor beflügelt. Auch Branchenprimus LVMH dreht nun weiter auf, was AKTIONÄR-Lesern satte Gewinne bringt.Die Aktien von LVMH, Kering und Hermès drehen am Freitag erneut auf. Nach den starken Richemont-Zahlen konnte heute der britische Konkurrent Burberry mit seinen Zahlen überzeugen (DER AKTIONÄR berichtete).Für LVMH geht es ...

