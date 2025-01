Vaduz (ots) -Vom 1. bis 7. Juni 2025 findet die 33. Ausgabe des renommierten Deutschen Kinder Medien Festivals Goldener Spatz in Gera und Erfurt statt. Hier werden die besten deutschsprachigen audiovisuellen Produktionen für Kinder ausgezeichnet. Besonders spannend: Die jungen Jurorinnen und Juroren entscheiden selbst, welche Produktionen die begehrten Preise erhalten.Das Festivalprogramm umfasst Wettbewerbe in den Bereichen Film & Serie sowie Interaktives & Digitales Storytelling und bietet darüber hinaus ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Veranstaltungen.Bis 16. Februar 2025 können sich Film- und Medienbegeisterte im Alter von 9 bis 13 Jahren für dieses besondere Erlebnis bewerben und Teil des grössten Festivals für deutschsprachige Kindermedien werden. Innerhalb der Festivalwoche haben die Jurykinder die Gelegenheit, die eingereichten Beiträge der beiden Wettbewerbskategorien zu sichten, zu testen und zu diskutieren. Bei der feierlichen Preisverleihung am Freitag, den 6. Juni 2025 in Erfurt, überreichen sie die Goldenen Spatzen. Für die Kinder wird während des Festivals eine umfassende Betreuung gewährleistet. Die Teilnahme ist kostenfrei.Die Bewerbung erfolgt online aufwww.goldenerspatz.de/kinderjury. Dazu muss ein Bewerbungsformular ausgefüllt und eine persönliche Empfehlung für einen Film, eine Serie oder eine Sendung (Kinderjury Film & Serie) oder für ein digitales Medienangebot (Kinderjury Interaktives & Digitales Storytelling) verfasst werden.Weitere Informationen können direkt auf der Webseite des Goldenen Spatzen (www.goldenerspatz.de) aufgerufen werden, wie auch beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 40, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert werden.Pressekontakt:Amt für KulturSonja Näscher, Leiterin KulturschaffenT +423 236 63 52Kulturschaffen@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100928178