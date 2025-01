Mülheim an der Ruhr (ots) -Das gab es bei ALDI SÜD noch nie: Am 23. Januar bot ALDI SÜD seinen Kund:innen in Köln ein ganz besonderes Einkaufserlebnis. Die bekannte Moderatorin Sylvie Meis übernahm über eine Stunde lang die Kasse bei ALDI SÜD - und zwar für den guten Zweck! ALDI SÜD rundet die Einnahmen aus diesem Zeitraum auf 5.000 Euro auf und spendet sie an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar.ALDI SÜD und Sylvie Meis arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen und haben bereits elf Textilkollektionen für die ALDI SÜD Kund:innen entwickelt. Nun wurde eine Überraschungsaktion für Kund:innen gemeinsam umgesetzt.Ausnahmesituation in einer Kölner ALDI SÜD FilialeMit Sylvie Meis an der Kasse haben die Kund:innen am 23. Januar in der Kölner Filiale in der Rhöndorfer Straße 2 nicht gerechnet. Die Freude war aber umso größer und die Schlange an der Kasse lang, denn die Kassier-Aktion der beliebten Moderatorin galt dem guten Zweck. Zusätzlich gab es für alle Kund:innen von Sylvie Meis kostenlos eine Goodie Bag mit ihren Lieblingsprodukten.Sylvie Meis, die während der Aktion viele Gespräche mit den Kund:innen führte, zeigte sich begeistert: "Es war eine wundervolle Erfahrung, so viele Menschen persönlich zu treffen und gemeinsam Gutes zu tun. Ich bin stolz darauf, dass wir 5.000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz zusammengebracht haben, die das Geld so dringend benötigen. Vielen Dank an alle, die sich an dieser Aktion beteiligt haben!"5.000 Euro für den guten ZweckALDI SÜD bedankt sich bei allen Kund:innen, die mit ihrem Einkauf einen Beitrag zur Spende geleistet haben. Denn alle Einnahmen der Kassier-Aktion spendet ALDI SÜD an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar aus Olpe.Sylvies Lieblingsprodukte und RezepteWer schon immer wissen wollte, was Sylvies Lieblingsprodukte sind, kann sich in der ALDI SÜD App (https://aldisued.page.link/einkaufsliste_externe_kom) ihre Einkaufsliste und Lieblings-Rezepte abspeichern.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/5956108