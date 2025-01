Die VARTA AG gab bekannt, dass die Mehrheit der Stimmberechtigten ihrem Restrukturierungsplan nach StaRUG zugestimmt hat, wobei nur die Streubesitzaktionäre dagegen stimmten. Der Plan sieht vor, das Grundkapital auf null zu reduzieren, wodurch die aktuellen Aktionäre ohne Entschädigung ausscheiden und die Aktien von VARTA dekotiert werden. Neue Eigenmittel in Höhe von 60 Mio. EUR sollen durch eine Kapitalerhöhung beschafft werden, an der von Michael Tojner kontrollierte Unternehmen sowie eine Tochtergesellschaft der Porsche AG beteiligt sind. Der Plan reduziert außerdem die Schulden von 485 Mio. EUR auf 230 Mio. EUR und sichert ein vorrangiges Darlehen in Höhe von 60 Mio. EUR. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, eine nachhaltige Finanzierung und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten. Das Restrukturierungsgericht in Stuttgart soll den Plan bis zum Jahresende bestätigen. Trotz möglicher Herausforderungen wird der innere Wert als höher angesehen, doch der Investitionswert bleibt niedrig. Daher wird die Verkaufsempfehlung ("SELL") mit einem Kursziel von 0,00 EUR aufrechterhalten. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Varta%20AG