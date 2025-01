Köln (ots) -Am 13. April 2025 lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Kölner Philharmonie zum jährlichen Benefizkonzert des Bundespräsidenten. Das musikalische Programm gestaltet das WDR Sinfonieorchester, 10 Euro pro Eintrittskarte gehen in diesem Jahr an die Elly Heuss-Knapp-Stiftung - Deutsches Müttergenesungswerk. Die Stiftung unterstützt Mütter, Väter und pflegende Angehörige in ihrer Gesundheit - durch Vorsorge- und Reha-Maßnahmen.Musikalisch erwartet die Gäste ein Brückenschlag zwischen Europa und den USA, quer durch verschiedene Kulturen:GEORGE ENESCURumänische Rhapsodie Nr. 1 A-Dur op. 11ERICH WOLFGANG KORNGOLDKonzert C-Dur für Violoncello und Orchester op. 37MAURICE RAVELShéhérazadefür Singstimme und OrchesterLEONARD BERNSTEINSinfonische Tänze aus "West Side Story"Musikalische Gäste des WDR Sinfonieorchesters unter der Leitung von Cristian Macelaru sind die ägyptische Sopranistin Fatma Said und der Cellist Sebastian Hornung. Durch das Konzert führt Moderatorin Siham El-Maimouni. Beginn der Veranstaltung ist um 11:00 Uhr. Im Anschluss an das Konzert laden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (MdL), alle Konzertgäste zu einem Umtrunk im Foyer der Philharmonie ein.Tickets finden Sie ab sofort unter: ticketshop-orchesterundchor.wdr.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Live übertragen wird das Benefizkonzert des Bundespräsidenten am 13. April 2025, ab 11:00 Uhr auf WDR3 und im Livestream auf: www.youtube.com/wdrklassikDie Benefizkonzerte des Bundespräsidenten werden seit 1988 ausgerichtet, seit 2006 finden sie jährlich in einem anderen Bundesland statt. Der Erlös kommt kulturellen oder sozialen Zwecken zugute.Zu den Solisten:FATMA SAIDDie 1991 in Kairo, Ägypten geborene Sängerin sorgte gleich mit ihrem Debütalbum für Furore. El Nour (2020) wurde von Kritikern gepriesen und mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Mittlerweile ist sie regelmäßig an den großen Bühnen der Welt zu Gast.MAXIMILIAN HORNUNGDer 1986 in Augsburg geborene Cellist gilt als Ausnahmetalent und spielt mit weltbekannten Orchestern. Er wurde u.a. bereits zwei Mal mit dem Musikpreis "Echo Klassik" ausgezeichnet.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.WDR.de (http://www.presse.wdr.de/)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5956202