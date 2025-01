Die meistgehandelten Produkte: Boeing mit vorläufigen Quartalszahlen!

Zum Ende der Handelswoche geht die DAX®-Rally weiter. Der deutsche Leitindex steigt auf ein neues Rekord, über die Marke von 21.500 Punkten. Erst gestern stieg der DAX® auf ein neuen Höchsstand. Euphorie entspringt an den Märkten in den USA und auch die Rede von Trump kündigte erstmal keine weiteren dramatischen Pläne an. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Boeing.

Die Aktie des Flugzeugbauers kletterte gestern im NYSE-Handel rund 2% nach oben. Nach Börsenschluss gab der Konzern dann seine vorläufigen Zahlen zum 4. Quartal bekannt. Zudem wurde auf die höheren Kosten des Personals und Probleme bei einem neuen Tankflugzeug verwiesen. Zuzüglich gab Boeing bereits im Oktober Abschreibungen in Höhe von rund 5 Milliarden USD bekannt. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf RTL stehen heute im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie des Entertainment-Unternehmens im Streaminggeschäft zeigt sich jüngst in einer bemerkenswerten Verfassung. Heute stieg die Aktie schon um knapp 1,25% nach oben und notiert bei 28,45 EUR. Damit hat sich das Papier seit seinem Tief im November 2024 wieder nach oben gekämpft. Anfang der Woche wurde zudem eine Verlängerung der Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bekannt gegeben. Das bedeutet, die Streamingangebote bleiben weiterhin bei MagentaTV verfügbar. Zuletzt sind wieder Call-Optionsscheine auf Compagnie Financière Richemont und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gefragt. Der Optimismus im Luxus-Sektor hält weiter an. Das Papier von Richemont notiert heute bereits 2,6% höher. Auf Monatssicht sogar fast 28%.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Siemens AG Call HD0VEY 5,86 209,575 EUR 151,51 EUR 3,65 Open End DAX® Put HD3QLZ 1,70 21504,50 Punkte 21644,20 Punkte 97,32 Open End DAX® Call UG1MP5 2,77 21506,50 Punkte 21260,00 Punkte 80,09 Open End Rheinmetall AG Call UG1TS6 1,42 732,30 EUR 725,00 EUR 59,93 Open End Puma SE Call HD2EZP 0,35 32,575 EUR 29,40 EUR 10,21 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.01.2025; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 6,64 732,90 EUR 700,00 EUR 7,20 19.03.2025 Boeing Co. Call HD7Y9H 2,48 178415 USD 160,00 USD 4,90 18.06.2025 Compagnie Financière Richemont AG Call HD7TND 2,22 174,60 CHF 170,00 CHF 4,99 17.12.2025 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Call HD9Z0U 0,57 743,20 EUR 740,00 EUR 7,35 18.06.2025 DAX® Call UG23AH 2,90 21495,00 Punkte 21500,00 Punkte 37,32 14.02.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.01.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HC3TKM 18,66 21501,50 Punkte 19273,65 Punkte 10 Open End Redcare Pharmacy N.V. Long HC6XJ1 1,19 125,65 EUR 91,82 EUR 4 Open End RTL Group S.A. Long HC9S9M 2,13 28,40 EUR 22,48 EUR 5 Open End STMicroelectronics N.V. Short HC6JCZ 4,46 24,79 EUR 29,47 EUR -5 Open End STMicroelectronics N.V. Short HD164J 1,38 24,79 EUR 27,02 EUR -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.01.2025; 10:50 Uhr;

