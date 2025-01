Silver Mines kündigt Bohrungen in Elsienora an

Anzeige / Werbung Silver Mines kündigte an, im ersten Quartal 2025 mit einer neuen Bohrkampagne am Elsienora-Projekt zu starten. Das nahe dem Tuena-Gold-Projekt gelegene Explorationsgebiet verspreche großes Potenzial für Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen bezeichnete diese Bohrungen als bedeutenden Schritt zur Stärkung seines Explorationsportfolios. Silver Mines kündigte an, im ersten Quartal 2025 mit einer neuen Bohrkampagne am Elsienora-Projekt zu starten. Das nahe dem Tuena-Gold-Projekt gelegene Explorationsgebiet verspreche großes Potenzial für Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen bezeichnete diese Bohrungen als bedeutenden Schritt zur Stärkung seines Explorationsportfolios. Ein Gebiet mit vielversprechender Historie Das Elsienora-Projekt wurde 2023 als Explorationslizenz übernommen und grenzt direkt an das Tuena-Gold-Projekt von Silver Mines. Die Region umfasst mehrere Zielgebiete, darunter den Picker-Prospekt, Cuddyong und Nobbs Reef. Historische Bohrdaten aus den 1970er Jahren wiesen in diesen Zonen bereits auf hohe Gehalte hin, etwa 29 Meter mit 1,53 g/t Gold in der Cuddyong-Region und 18 Meter mit 5,4 g/t Silber im Picker-Prospekt. Geologische Besonderheiten und Potenzial Das Gebiet besteht aus vulkanischen Gesteinen des Silur, die oft mit Edelmetallmineralisierungen assoziiert seien. Der Picker-Prospekt weise zudem Ähnlichkeiten zur McPhillamys-Goldlagerstätte auf, die von Regis Resources entwickelt werde. Frühere Bodenproben und Bohrungen hätten zudem anomale Werte für Gold, Silber und Barium gezeigt, was die Region zu einem prioritären Ziel für weitere Explorationsarbeiten mache. Neue Ziele der Bohrkampagne Silver Mines plane, zwischen 2.000 und 3.000 Meter Diamantbohrungen durchzuführen, um neue Informationen über die Edelmetallvorkommen im Elsienora-Projekt zu gewinnen. Der Fokus solle auf Gebieten liegen, die bereits in der Vergangenheit vielversprechende Resultate geliefert hätten. Zusätzlich wolle das Unternehmen bisher unerforschte Areale entlang der Streichlänge analysieren. Ziel sei es, bestehende Ressourcen zu validieren und weitere potenzielle Lagerstätten zu identifizieren. Synergien mit dem Bowdens-Silberprojekt Die Explorationsaktivitäten in Elsienora seien eine strategische Ergänzung zum Bowdens-Silberprojekt, das eine Ressource von 189 Millionen Unzen Silber umfasse. Dieses Projekt gelte als eines der größten unerschlossenen Silberprojekte weltweit. Kürzlich habe Silver Mines die Erzreserven im Bowdens-Projekt auf 71,7 Millionen Unzen erhöht, was die langfristige Ausrichtung des Unternehmens auf den Ausbau seiner Position im globalen Silbersektor verdeutliche. Ausblick Das Management von Silver Mines betonte, dass die Bohrungen in Elsienora die Diversifizierung der Projekte vorantreiben und die Abhängigkeit von einzelnen Ressourcen reduzieren könnten. Sollten die Bohrergebnisse wie erwartet ausfallen, könnte dies nicht nur den Unternehmenswert stärken, sondern auch neue Investitionsmöglichkeiten schaffen. Die Branche verfolge diese Entwicklungen mit großem Interesse, insbesondere angesichts der wachsenden Nachfrage nach Gold und Silber als sichere Anlagen und Rohstoffe für technologische Anwendungen. Enthaltene Werte: AU000000SVL8,XD0002746952

