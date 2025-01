Berlin. (ots) -Die Podcast-Vielfalt der ARD ist so bunt wie Deutschlands Regionen. Die neue ARD Podcast-Unit wird die gemeinsamen ARD-Anstrengungen in diesem Bereich nun klarer fokussieren - für noch mehr exzellente Podcasts im Portfolio der ARD Audiothek und für mehr Kooperation der Landesrundfunkanstalten."Die neue ARD Podcast-Unit ist Symbol für die immer intensivere Zusammenarbeit der ARD auch im Audio-Bereich", so Jan Weyrauch, der Vorsitzende der ARD-Audioprogrammkonferenz. "Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörer ein inspirierendes, qualitativ hochwertiges Podcast-Angebot machen mit tollen Geschichten, spannenden Momenten und guter Stimmung. Die ARD Podcast-Unit wird dazu beitragen, dass wir als ARD gemeinsam dieses Versprechen einlösen."Die Federführung für die ARD Podcast-Unit hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) übernommen. Er betraut Cathrin Jacob mit der Leitung des Teams, die vom NDR zurück zum rbb gewechselt ist.rbb-Programmdirektorin Katrin Günther: "Cathrin Jacob ist die ideale Besetzung für diese Rolle. Sie kennt den deutschen Podcastmarkt bestens, die private wie die öffentlich-rechtliche Perspektive. Am wichtigsten aber ist ihre hervorragende Vernetzung in der ARD, denn Cathrin Jacob soll Podcast-Talente aller Häuser zusammenbringen. Das Ziel: eine noch stärkere ARD Audiothek."Die ARD Podcast-Unit wird im Sinne der Audiostrategie der ARD an einem exzellenten gemeinsamen Podcastportfolio arbeiten. Dabei steht die Bündelung von Kräften im Vordergrund: Es geht nicht in erster Linie um mehr einzelne Podcasts, sondern darum, den Landesrundfunkanstalten in Kooperation besondere, innovative und sehr reichweitenstarke Projekte zu ermöglichen."Ich bin begeistert von der Leidenschaft der Menschen, die in der ARD Audio machen", sagt die Leiterin der ARD Podcast-Unit Cathrin Jacob. "Wir wollen die Audiothek auf dem umkämpften Audiomarkt noch relevanter machen. Dafür denken wir mit dem Team der Podcast-Unit die Zusammenarbeit strukturell neu."Cathrin Jacob ist Diplom-Kommunikationswirtin. Zuletzt war sie beim Norddeutschen Rundfunk für die ARD Audiothek und für Produktinnovationen im Bereich Audio zuständig. Zuvor arbeitete sie schon einmal für den rbb, nach Stationen bei Spotify, Google und in der Medienforschung.Die ARD Podcast-Unit hat im Januar 2025 die Arbeit aufgenommen.Pressekontakt:Alke Lorenzen, Presse & InformationProgrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5956228