Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivate-Institut mit Hauptsitz in Dubai, gibt stolz bekannt, dass sie vom International Wealth Management and Financial Investment Forum (IWMFIF) in Hongkong als "Bester regulierter Broker weltweit 2024" ausgezeichnet wurde.

Das IWMFIF ist eine führende globale Plattform, die Branchenführer, Investoren und Innovatoren zusammenbringt, um herausragende Leistungen zu feiern und die neuesten Trends in der Vermögensverwaltung und im Investmentbereich zu diskutieren. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement der MultiBank Group wider, die höchsten Standards im Finanzsektor aufrechtzuerhalten.

Naser Taher, Gründer und Vorsitzender der MultiBank Group, kommentierte die Auszeichnung wie folgt: "Wir fühlen uns geehrt, als bester regulierter Broker weltweit 2024 ausgezeichnet zu werden. Dies spiegelt unser Engagement für Innovation, Integrität und kundenorientierten Service wider. Bei der MultiBank Group sind wir stets bestrebt, beispiellose Handelslösungen anzubieten, die durch eine solide Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt werden."

Mit einem Produktportfolio von über 20.000 Finanzinstrumenten, das Devisen, Metalle, Rohstoffe, Aktien, Indizes und digitale Vermögenswerte umfasst, bietet das Unternehmen seinen Kunden eine Reihe von Optionen. Unterstützt durch fortschrittliche Handelsplattformen, überlegene Liquidität und eine Regulierung in mehreren Rechtsordnungen gewährleistet die Gruppe sichere, transparente und nahtlose Dienstleistungen.

Die 2005 gegründete MultiBank Group betreut heute über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern und verwaltet ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 18,1 Milliarden US-Dollar. Mit Niederlassungen in wichtigen globalen Zentren hat die MultiBank Group über 70 Auszeichnungen erhalten und sich als vertrauenswürdiger Branchenführer etabliert.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über 1 Million Kunden in 100 Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 18,1 Milliarden US-Dollar vorweisen kann. Die Gruppe ist für ihre innovativen Handelslösungen, ihre strenge Einhaltung von Vorschriften und ihren hervorragenden Kundenservice bekannt und bietet eine Reihe von Maklerdienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 16 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf eine Vielzahl von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 70 Finanzpreise für ihre Handelskompetenz und die Einhaltung von Vorschriften erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group.

