Potsdam (ots) -Fast alle Tätigkeitsbereiche heutiger Streitkräfte in Europa sind von multinationaler Verflechtung geprägt. Doch gerade militärische Multinationalität ist äußerst komplex. Ina Kraft beschreibt ihre zahlreichen Erscheinungsformen, ordnet und systematisiert sie und diskutiert ihre wissenschaftliche Erforschung. Der Autorin gelingt dabei eine verbindende Perspektive auf die unterschiedlichen militärischen Kooperationsfelder.Militärische Multinationalität in Europa behandelt die Zusammenarbeit von Streitkräften auf einzigartige Weise: Nicht nur bietet das Buch erstmals einen umfassenden und aktuellen Überblick über die Formen militärischer Zusammenarbeit, es entwickelt mit der Unterscheidung multinationaler Strukturen, Prozesse und Aktivitäten zudem einen theoriegeleiteten und doch intuitiven Analyserahmen zur Untersuchung von Streitkräftekooperation. Der Frage, welche Motive zur Aufstellung multinationaler Formate führen, nähert sich die Autorin mit der empirisch belegten Erkenntnis, dass die Kooperation von Streitkräften nicht nur einer strategischen Logik folgt, sondern auch durch eine Vielzahl politischer Faktoren bestimmt ist. Diese Studie ist somit ein aktuelles Referenzwerk für ein äußerst komplexes Phänomen.Die AutorinIna Kraft (https://zms.bundeswehr.de/de/zmsbw-ueber-uns-ueberblick/zmsbw-mitarbeiter-kraft-5408766) leitet den Projektbereich Multinationalität und internationale Streitkräfte am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Sie forscht zu den Themen deutsche und europäische Verteidigungspolitik sowie Militärtechnik.Angaben zum BuchIna Kraft, Militärische Multinationalität in Europa. Berlin: De Gruyter Oldenbourg 2025, VIII+282 Seiten, 39,95 Euro, ISBN 978-3-11-153440-4Weitere Informationen und ein Blick ins Buch finden Sie auf unserer Website (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/zmsbw-publikationen-einzelne-kraft-multinationalitaet-europa-5877902).Pressekontakt:Major Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/5956352