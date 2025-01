Die Bekanntheit und Beliebtheit aktiver Exchange Traded Funds (ETFs) wächst auch in Europa stetig - doch wie gut sind diese bereits bei den institutionellen Anlegergruppen etabliert? Um den aktuellen Status und das zukünftige Potenzial von aktiven ETFs bei europäischen institutionellen Investoren in Europa zu ermitteln, hat J.P. Morgan Asset Management eine qualitative Studie durchgeführt. Dafür wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut Research in Finance 70 institutionelle Fondsselektoren und Entscheidungsträger von Versicherungen, Pensionsplänen, Beratungsfirmen und Stiftungen in 12 europäischen Ländern interviewt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...