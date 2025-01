Stuttgart (ots) -Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz / Mo., 27.1.2025, live von 11 - 12:30 Uhr auf SWR.de und in der ARD MediathekAm 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 80. Mal. Aus diesem Anlass gedenkt der Landtag von Baden-Württemberg in einer zentralen Veranstaltung im Landesparlament in Stuttgart der Opfer des Nationalsozialismus. Dabei soll an die Ermordung und das Leid von Millionen von Menschen unter der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft erinnert werden. Außerdem will der Landtag auf den oft beschwerlichen Weg zu einer bundesweiten Erinnerungskultur zurückblicken. Es sprechen Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Michael Kashi vom Vorstand der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs sowie der Historiker Martin Sabrow vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Ein Kammermusiktrio und eine Performance sind künstlerische Bestandteile der Gedenkfeier. Der SWR überträgt sie live im linearen Fernsehen, auf SWR.DE sowie in der ARD Mediathek.Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 0173 3877 503, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5956491