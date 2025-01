Dogecoin vor Monster-Rallye: Neue Allzeithochs in Sicht?

Dogecoin bleibt im Fokus der Krypto-Community. Analysten erwarten für das erste Quartal 2025 eine massive Preisrallye. Die Meme-Coin, die aktuell bei 0,35 US-Dollar gehandelt wird, könnte laut Prognosen nicht nur die 1-US-Dollar-Marke knacken, sondern sogar neue Allzeithochs erreichen.

Analyst sieht 1,6 US-Dollar in Reichweite

Am 22. Januar veröffentlichte der TradingView-Analyst TradingShot eine bullische Prognose für Dogecoin. Seinen Berechnungen zufolge könnte DOGE bis Ende Q1 2025 ein Kursziel von 1,6 US-Dollar erreichen. Entscheidend dafür sei die Entwicklung rund um die 50-Tages-Gleitende-Durchschnittslinie (MA50), die derzeit als kritisches Unterstützungsniveau dient.

TradingShot erinnerte daran, dass Dogecoin im Herbst 2024 ähnliche Muster gezeigt hatte. Nach einer Phase der Korrektur und einem erfolgreichen Test der MA50-Linie folgte damals eine Rallye, die die Coin zum 3,0-Fibonacci-Extensionsziel brachte. Der Analyst geht davon aus, dass ein ähnliches Szenario auch 2025 möglich ist - vorausgesetzt, Käufer können die MA50 erneut als Unterstützung etablieren.

Technische Indikatoren bestätigen bullische Stimmung

Zusätzlich zu den MA50-Beobachtungen verweist TradingShot auf ein Golden Cross auf dem Tageschart. Dieses Muster, bei dem die 50-Tages-Linie die 200-Tages-Linie von unten nach oben durchbricht, gilt traditionell als stark bullisches Signal. Außerdem zeige der Relative-Stärke-Index (RSI) auf Tagesbasis Ähnlichkeiten zu historischen Rallye-Zyklen.

Technische Daten von Dogecoin

Ein weiterer Analyst, Trader Tardigrade, sieht sogar noch mehr Potenzial. Laut seinen Analysen könnte ein Bull-Flag-Muster auf dem 2-Tages-Chart Dogecoin auf bis zu 2 US-Dollar katapultieren - ein Plus von 471 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Ist der Weg für neue Höchststände geebnet?

Die Chartmuster und historischen Daten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Derzeit handelt Dogecoin mit einer 24 Stunden Steigerung von 4,4 Prozent bei 0,36 US-Dollar. Sollten sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten, könnte Dogecoin nicht nur seinen Status als Top-Meme-Coin untermauern, sondern auch neue Investoren anziehen.

Memecoininvestoren welche allerding auf deutlich höhere Gewinne spekulieren, sehen sich aktuell nach Low Cap Token wie Wall Street Pepe ($WEPE) um. den junge Kryptowährungen schießen oft schon nach dem Start um 100 bis 500 Prozent in die höhe, Wall Street Pepe könnte dies laut den Analysten sogar noch toppen.

Die ICO von Wall Street Pepe hat bereits über 58,4 Millionen US-Dollar eingebracht - ein echtes Statement. Das Konzept? Eine klare Absage an Whale-Manipulation. Der Coin scheint perfekt aufgestellt, um 2025 richtig durchzustarten.

Zuletzt sind in nur 72 Stunden 3 Millionen US-Dollar an Investitionen in das Projekt geflossen. Seit dem Presale-Start am 17. Dezember 2025 wurden insgesamt 58,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit hat $WEPE jetzt schon die meisten anderen Meme-Coins überholt.

Im Gegensatz zu Coins wie Dogecoin oder $TRUMP, die oft von wenigen großen Wallets kontrolliert werden, gehört $WEPE vor allem Retail-Investoren. Genau das zieht viele an, die genug von Whale-Manipulation haben und endlich eine Coin-Community suchen, die kleineren Anlegern eine Chance gibt.

Hinter dem Projekt steckt eine Community von Retail-Tradern, die sich in privaten Gruppen organisieren. Sie teilen Strategien, analysieren den Markt und wollen gemeinsam handeln - ohne die typischen Whale-Spielchen, die den Markt oft durcheinanderbringen.

Warum $WEPE besser performen könnte

Konkurrenz-Coins wie $TRUMP und $MELANIA haben kürzlich starke Hypes erlebt. Beide erreichten beeindruckende Bewertungen, sind aber stark von Whales abhängig. Gerade bei $MELANIA führte das zu einem plötzlichen Dump.

Wall Street Pepe verfolgt einen anderen Ansatz: Die breite Verteilung der Token sorgt dafür, dass der Einfluss einzelner Wallets begrenzt bleibt. Dazu kommt der Fokus auf die Community, der langfristig für Stabilität sorgen könnte.

Aktuell liegt der Preis bei 0,0003665 US-Dollar, aber die Presale-Zeit läuft ab. Sobald das Ziel von 60 Millionen US-Dollar erreicht ist - und das dürfte bald passieren - wird der Coin auf den Markt kommen.

