Erfurt (ots) -Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und dem 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz am 27. Januar 2025 bietet KiKA ein altersgerechtes kuratiertes Content-Angebot auf allen KiKA-Plattformen:"Wo ist Anne Frank" (hr) am 25. Januar 2025 um 13:35 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-PlayerDer Animationsfilm erzählt die Geschichte von Anne Frank nach der gleichnamigen Graphic-Novel aus der Perspektive ihrer imaginären Tagebuchfreundin Kitty."Die Sendung mit der Maus" (WDR) am 26. Januar 2025 um 11:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-PlayerMit Lach- und Sachgeschichten, dem Stolperstein von Felix Nussbaum, dem Weg vom Drehbuch zum Animationsfilm, der Geschichte von Pit und Peggs, einem geheimen Atelier - und natürlich mit der Maus, dem Elefanten und der Ente.Hinweis: Diese Ausgabe von "Die Sendung mit der Maus" thematisiert den Holocaust und ist daher für Grundschulkinder und ihre Eltern zum gemeinsamen Anschauen empfohlen."logo! extra: Eva - als Kind in Ausschwitz" (ZDF) am 27. Januar 2025 um 19:50 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-PlayerWas war Auschwitz? Wie konnte ein kleines Kind dort überleben? Und wie ging das Leben nach der Befreiung weiter? 80 Jahre nach der Befreiung kehrt Eva Umlauf mit "logo!"-Reporterin Teresa Betz an diesen Ort zurück."Triff... Anne Frank" (KiKA/hr) auf kika.de und im KiKA-PlayerDie zeitreisende Promireporterin Clarissa Corréa da Silva erlebt, wie das jüdische Mädchen Anne Frank (gespielt von Katharina Kron) an ihrem 13. Geburtstag das Tagebuch bekommt, das später weltberühmt wurde. Reportagen aus Amsterdam, Interviews mit zwei überlebenden Freundinnen von Anne und animierte Wissensclips ergänzen die Spielszenen."neuneinhalb: Holocaust-Opfer - Erinnern statt vergessen" (WDR) am 16. Februar 2025 um 8:50 Uhr, bei KiKA und bereits jetzt auf kika.de und im KiKA-Player"neuneinhalb"-Reporter Robert kämpft gegen das Vergessen - mit Schwamm und Lappen, mit einer Überlebensgeschichte und mit Hilfe einer speziellen App. Wer waren die Opfer des Holocaust? Und warum ist es heute so wichtig, ihre Geschichten zu erzählen? Diese Fragen beleuchtet die Episode.KiKA-Quiz App: Basierend auf den Ergebnissen einer Begleitstudie gibt es ein "Triff... Spezial - Das Schulnamen-Quiz", mit dem Kinder spielerisch die Vielfalt der Schulnamenslandschaft entdecken können. Die Studie der Arbeitsstelle Holocaustliteratur und KiKA zeigt, dass nur etwa ein Sechstel der Schulen in Deutschland nach Frauen benannt sind und der jüdische Widerstand gegen den Nationalsozialismus kaum vertreten ist.Alle Angebote sind im TV und online auf kika.de und im KiKA-Player mit Untertiteln verfügbar. "Die Sendung mit der Maus" und "logo!" werden auf den digitalen Plattformen zusätzlich in Gebärdensprache angeboten.Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5956541